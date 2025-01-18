金美倫戴雅絲久休復出拍新片首映現身　被網民大讚凍齡

現年52歲美國女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）自2014年主演完《安妮》（Annie）後息影專心相夫教子，而2023年她東山復出拍攝動作喜劇《間諜夫妻再出山》（Back in Action），並與奧斯卡金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）再度合作，影片昨日於影視串流平台上線。金美倫與占美日前就一同出席該片於德國柏林舉行的首映禮以及英國倫敦的宣傳活動。

已有5年沒有行過紅地氈的金美倫以高貴打扮現身首映，雖然久未露面，但她的出現仍然受fans歡迎爭相與她合照及索取簽名。照片曝光後網民均大讚她保養得好好，有網民大讚她依舊明艷照人之外其燦爛笑容仍然煞食。

出席完柏林首映後，金美倫與占士馬不停蹄轉飛倫敦繼續為新片宣傳。而金美倫的歌手老公Benji Madden昨日亦於社交網罕有地貼與老婆的合照，並留言祝賀他們結婚10周年。他留言表示：「呢個係我女王❤️我慶祝呢個勁揪女人。老婆、媽咪、朋友、伴侶、波士同情人。1月5日我哋結婚10周年....人生多麼好，我好感恩！！！🙏我哋好開心見你...BACK IN ACTION！！恭喜你寶貝！！❤️❤️❤️🎉🎉🎉 」而他亦不忘叫fans去睇老婆的新作。