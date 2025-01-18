蛇年好去處　迎貓接福

雖然未到農曆新年，但各商場已經換上一身喜慶裝置，還設置了各種創意十足的蛇年打卡點。九龍灣MegaBox同香港仔中心就以可愛貓貓來為大家派福送運，包括日本人氣療愈系貓咪mofusand以及本地人氣盲盒麻雀貓，一邊為你招財，一邊為你催谷蛇年運勢！

【MegaBox x mofusand 福貓花見駅】

今個新春，九龍灣MegaBox與日本人氣療愈系貓咪mofusand攜手合作，由即日起至2月16日期間，在商場5樓中庭推出「MegaBox x mofusand福貓花見駅」，日本超人氣插畫家「ぢゅの」以可愛又獨具特色的mofusand換上不同款式造型來港跟大家迎接美好蛇年到來。5樓中庭共設置了10大喜慶打卡位，打造至萌的場景。當中包括三大互動祈願裝置包括「福貓金幣許願池」及「DIY幸福御守」，沿途亦可以到「福貓號列車」欣賞花海美景的，感受至「灜」新年氣氛。場內亦有多個打卡位，包括有18呎高「福貓花見車站」、17呎高「巨型千萬両 mofusand」、「花漾櫻の小橋」及「招財黃金花田」等，由mofusand為大家護航，迎接幸福美滿的蛇年。

【招財麻雀貓齊賀富竹蛇年】

貓來起大厝，新年行大運！歡度新春的最佳娛樂一定是約齊親朋好友打麻雀，發個新年財！今個新春，香港仔中心特意聯同本地人氣盲盒麻雀貓開運呈獻「招財麻雀貓齊賀富竹蛇年」，由即日起至2月17日期間，麻雀貓首次將以實體造型亮相，與大家過富足發財年！新一年人人希望財福兼收，麻雀貓作為招財招福的代表，將為大家帶來兩大爆運招財打卡位，包括「招財麻雀貓富竹賀蛇年」讓大家沾一沾麻雀貓的旺氣，以及「幸運麻雀貓盲盒齊瘋搶」自動售賣機，購入人氣盲盒，祝願大家蛇年收獲豐富，滿滿福氣！好運豈此於此？香港仔中心更為大家準備了「紅福齊天」雙重消費禮遇，消費滿指訂金額的顧客更可換領招財美食福袋及精美設計利是封，為親朋好友送上一份滿滿的祝福！