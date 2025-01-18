姜濤奪葛綽瑤螢幕初吻　恨拍男男咀Stanley都話制

由MIRROR成員姜濤、邱士縉（Stanley）及葛綽瑤（Yoyo）主演的劇集《無用的謊言》，昨晚（17日）在金鐘舉行劇集大結局Party Night，吸引約500名粉絲參與，一眾演員即場分享拍攝點滴及感受，並親自解答觀眾問題，之後齊齊現場欣賞大結局。活動上，姜濤不但即場獻唱劇集主題曲，還自爆中學時期喜歡過一個女生，媽媽亦對此有所察覺，不過自己就一直沒有向媽媽坦白，但最後卻被自己同學篤爆，之後就逃不掉媽媽每天的追問。

受訪時，提到大結局姜濤與Yoyo似是有場接吻戲，他們就表示之前未看過結局，所以不確定導演有沒有剪進去，可能最後食白果，問到拍攝親密場面時有沒有心跳感覺？他們就說：「未死，有生命，所以個心一定會跳動。」講到今次接吻場面是Yoyo的螢幕初吻，她就笑言：「如果冇播就唔當係，我嘅螢幕初吻畀咗潛水條鯊魚。」而Stanley就表示對劇集結局大感不捨，希望可以好快拍第二輯。

另外早前姜濤與Stanley接受訪問， 姜濤表示可同Stanley拍BL劇，甚至不介意咀嘴，對此Stanley表示若果遇到好的劇本就可以拍。拍了約3齣劇集的姜濤自言仍然有好大進步空間：「我同朋友都有討論，做嘅時候我覺得冇乜嘢，但當喺螢幕面前播出嚟要兼顧好多嘢，例如情緒方面。（改善讀對白？）我要改善好多，唔單止讀對白，Stanley有時都會講話我好似有啲唔甩唔到姜濤呢個身份，冇辦法做到非常非常之入戲，有時睇番我都覺得好似做緊自己。（點改善？）努力啲改善，無論唱歌、跳舞定演戲都要。（進修？）之前有上演戲班，但冇上得好密。」他亦表示自己好鍾意拍戲，覺得好好玩，而Stanley亦幫口指姜濤有保持在職培訓。

談到Stanley電影《IT狗2.0》已煞科，他透露新年會放假到日本滑雪。而姜濤就稱暫未知有幾日假期，即被Stanley取笑：「遲咗啦，我申請咗半年啦。」

另外，Yoyo早前26歲生日，她表示生日與家人食飯，提到網上不少網民表示她撞樣豬仔錢罌，對此她表示完全不介意：「不過我冇諗過唔似一個人囉，但都覺得幾得意，都係一種福氣，代表可以裝多啲錢。（想唔想脫單？）順其自然。」表示喜歡高過自己的男生。

至於姜濤、盧瀚霆 （Anson Lo）和呂爵安（Edan）3子早前現身尖沙咀出席活動，吸引大批粉絲一早到現場支持。然而，姜濤及盧瀚霆的粉絲再度因爭位出現爭執情況，甚至有粉絲被執法人員帶走。對此姜濤表示自成團以來都經常發生類似的事情，一直以來自己都希望大家開開心心，亦相信每個人都是抱住正面心態支持自己，所以希望大家之後可以互相幫助，問到會否不開心？他回答：「冇話特別開唔開心，最緊要冇人受傷。（有人建議你哋兩派粉絲唔好再同場？）我哋一直都有面對呢啲事，我哋都相信佢哋之後會好懂事。」