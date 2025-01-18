鍾柔美詹天文節制飲食Keep Fit　恨拍《愛．回家》

藝人汪明荃、鍾鎮濤（阿B）、譚俊彥、鍾柔美、詹天文、應屆港姐三甲倪樂琳、梁嘉瑩和楊梓瑤、《中年好聲音》歌手周吉佩（吉吉）和朱凱婷各自帶同仔女，出席在無綫電視城舉行的《新春保良迎金蛇》節目錄影。

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）會演唱《Masterpiece》和《麻煩彈開》的串燒版，覺得兩首歌都比較輕快很易夾得來。Yumi今日着露腰裝，身材甚Fit，但她笑言自從踏入18歲後，飲食都十分小心，發現多吃便肥，Windy亦有同感自爆上周回廣州讀書，體質易肥關係，誇張地一周內便重了3kg，因為美食街美食太吸引，現已差不多回復身形，笑言：「現在要努力減食，新年才可以多吃新年糕點。」Yumi亦表示最喜歡吃年糕，所以現在只能夠吃一小件。提到姚焯菲加入《愛‧回家之開心速遞》，她們表示有留意，網上覺得她好得意，也很想拍《愛‧回家》。她們原來都好鍾意「KC」歐瑞偉，想跟他合拍，Yumi說：「細個食飯就好鍾意睇《愛‧回家》，好鍾意KC，因為之前同佢合作過一個打拳嘅MV，依家喺公司遇到他都會再提起，好開心。」Windy讚KC好有吸引力，自言從未拍過劇，都想同前輩合作。

阿B與大女鍾嘉晴一同出席，阿B演唱《暴雨驕陽》為節目揭開序幕，這是電視劇《孖仔孖心肝》的主題曲，詞也是由阿B一手包辦，事隔多年，將詞改了少許，希望帶出正能量。現在亦會經常寫詞，視為娛樂沒有壓力。問會否寫歌給二女鍾懿唱？他說：「有機會，唔知佢用唔用，未知啱唔啱佢呢！不過過幾個月後佢就大學畢業，會出嚟見吓世面先，再決定再讀書。（鍾懿會唱歌？）未知，機會都大，佢讀導演系，之前都有拍過戲，（拍電影搵你一齊拍？）希望佢請我，我收平啲。」大讚女兒叻女，成績和語文逹標，不用讀基礎班，慳了一年學費。

至於畢業後由他或太太做女兒經理人？他表示未決定。另外提到早前譚詠麟（阿倫）不幸病倒，暴瘦取消惠州演唱會，阿B表示阿倫己康復，「之前食飯試聲都冇問題。（踢波都得？）踢波同唱歌唔同，不過佢中氣一向足，以前一周踢3場波練番嚟。（肥番？）你問佢，（胃口好？）正常，唔會食好多嘢，身體要緊，新年都會聚吓！」自己新年不外遊，留港近日忙於為朋友寫揮春找數。問到阿倫視察啟德場館是否溫拿有機會再開騷？他笑言溫拿已解散，溫拿不會開騷，可能阿倫有自己的計劃。如果他跟鍾懿開騷？他笑言：「同個女做乜都得。」至於鍾幗只有15歲則比較鍾意做運動，各有不同性格。

吉吉與7歲兒子周煥林父子檔參與《搶利是》遊戲環節。他表示兒子很有表演欲，不怕陌生及不怕醜，之前上過麥美恩的節目，笑言兒子與麥美恩老友過自己。昨晚兒子已在家中練習搶利是，反應不錯，指自己不識玩，要靠兒取勝。他說兒子年紀細，但很有自己的想法和主見，今日入到化妝間便要求Gel頭及化妝，過幾天七歲生日Party要踩Roller，覺得兒子很叻，主動性強，會否讓兒子入行？他表示只要不影響學業便可，現在有學打鼓，會跟他一起Jam歌。反而大女小時都有表演，漸漸長大開始怕醜。他爆女兒之前喜歡冼靖峰，現在已轉軚喜歡外國星羅拔柏迪臣 （Robert Pattinson），有少女心，笑言難於扯線她跟羅拔柏迪臣合照，但會盡力。