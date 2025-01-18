陳敏之當李司棋係阿媽　有戲癮想出山拍劇

藝人李司棋和陳敏之今日（18日）現身大家樂齊齊直播賣新年盆菜。陳敏之表示自與李司棋拍完《溏心風暴3》後，就一直視對方為自己媽媽，亦好懷念以前一起拍劇的時光，陳敏之說：「我仲好記得當時拍《溏心風暴3》嘅時候，我啱啱生完仔坐月都堅持要出嚟拍，其中一個原因就係李司棋可以做我媽媽。」

談到工作，陳敏之表示簽了內地公司，所以現在工作主要在內地開直播，少拍劇，不過若果遇到好劇本，時間亦都遷就到亦會願意出山拍劇，又笑言平時睇戲都會激發到自己的戲癮：「依家睇啲韓劇，都會諗起以前拍戲真係好好玩，成班就算唔拍戲都會一齊食嘢。」又透露為了兼顧家庭，好多時候都會從內地工作完立即返港，即日來回。而李司棋就表示不會再拍戲：「我覺得每個人去到每個階段都有唔同，所以當完咗無綫約之後我就有其他新嘅計劃。」她表示現在生活良好，非常注重養生，每日都會跑步鍛煉，亦指從周潤發身上學習到好多跑步的技巧。

另外，陳敏之昨日生日，她指因為媽媽去年離開了，所以暫時未有心情大搞生日，但都會接受朋友私底下邀約吃生日飯：「以前係鍾意熱鬧，會搞大Party，但依家大個咗，我覺得反而想同屋企人、同媽咪慶祝，但啲朋友都會約。」講到生日願望，她希望大家身體健康，打算提早養生：「因為我都湊住個仔，都唔想有咩事。」