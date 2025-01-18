吳若希老公唔易做　蕭正楠：佢真係好惡㗎

藝人蕭正楠、吳若希和朱敏瀚今日（18日）到觀塘出席無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》宣傳活動，已離巢的何遠東亦有現身，而剛生完BB的賴慰玲就缺席。活動上，一眾藝人與台下觀眾互動大玩遊戲之餘，又派親筆簽名揮春，林智樂亦現身唱劇集插曲。

蕭正楠與吳若希透露接下來劇情會急轉直下，已經沒有了以往甜蜜溫馨的畫面，二人變成冤家，蕭正楠笑言感受到吳若希老公何生的不容易：「佢（吳若希）真係好惡㗎，講嘢冇尾音，同埋佢望住你個眼神，真係會驚。」

談到明天是《萬千星輝頒獎典》蕭正楠表示太太黃翠如暫定會出席活動，不過最終要視乎太太上車前的身體狀況而定，又指會帶備波鞋給太太替換：「唔準佢着高踭鞋又好似好掃興，咁唯有佢見人嘅時候就着高踭鞋，坐低就換波鞋。」又言太太現在是懷孕中期，暫時無需要太緊張。問到會否害怕明天獲獎太太過於激動？蕭正楠笑說：「我驚到時冇獎仲激動，講笑啫，我哋兩公婆睇得好淡。」指相信公司會論功行賞。而吳若希表示本來打算不出席活動，但當得知黃翠如亦會出席的時候，就改變主意，笑言想在現場見證三喜臨門。

至於何遠東表示是監製打電話叫他出席活動，笑言做人要有情有義。提到未來去向，他透露已經收到不同電視台的工作電話，笑言這種感覺好新穎，大嘆自由的感覺特別好：「不過未開工住嘅，都仲係協商階段。（無綫搵你會唔會返嚟拍劇？）如果劇本好，監製又啱，同埋有戲份都會返嚟拍。」表示現在主力擔任戲劇班導師。

另外，提到剛剛他在台上沒有玩遊戲和說話，他表示寧願把機會給予一些有合約在身的新人：「唔好阻人發達啦，同埋我以前啱啱入行嘅時候，啲前輩都會畀我哋呢啲新人多啲說話嘅機會。」又強調自己不會息影。至於他曾表示有人指自己在多部劇集中擔任配角，表現「太好」、「太多」，要他謹記做配角要恰如其分，對此何遠東表示初初會感到生氣，但現在已經放下。