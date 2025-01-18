伍富橋親解與太太相識之謎　始於飯局：一開始就畀佢迷住咗

現年30歲的伍富橋(Alvin)接受電台訪問時，談及入行初期駕駛名車及開設舞蹈學校而被指富家子，但他否認是富二代：「只可說小康，但都好多謝屋企將最好嘅嘢都畀我，幾辛苦都供我去外國讀書。」

Alvin參加《超級巨聲4》，雖然12強止步，但簽約無成功入行，只是未有機會出歌，令他感發展不順而感到迷茫，更直認最初於電視台起薪點不高：「就算同時做娛樂新聞主持及音樂台主播，因為係凌晨節目，一個月大約只有1800蚊人工。」至2017年，「臨危受命」接替健康出問題的余德承拍《救妻同學會》做男二，其曝光率才有機會增加。

而2020年初，伍富橋公開與富家女梁兆楹(Shirley)拍拖，拍拖不足半年宣布閃婚，由「富二代」變成「億萬駙馬」，惹來網民嘲諷。他在節目中分享和Shirley相識經過：「當初我做娛樂新聞台主播，Shirley（太太）係 PA(製作助理)。嗰陣佢好唔鍾意我，因為我專心寫稿就唔同人打招呼，佢會覺得我好冇禮貌！當初我都冇留意佢，係之後過咗好耐，朋友帶佢上嚟我間GYM，再因為一個偶然嘅飯局，令我哋認識。」他大讚太太性格爽朗、重情義，有種令人一直想跟她談天的魅力，大讚：「一開始識佢，就好似畀佢迷住咗，同佢好好傾，會講晒自己啲秘密畀佢聽。」

Alvin又稱，2020年事業低迷，接劇與出歌數量愈來愈少，一度想過退出娛樂圈，亦因此考取健身教練牌準備轉行，只是獲太太鼓勵要堅持，他說：「留低係因為初心。」對於娶了家境富裕的Shirley就被嘲諷「食軟飯」，問他當初可知Shirley的背景？他說：「佢(Shirley)邀請我去佢屋企先知（佢屋企富裕），個陣已經差唔多一齊。」

被問到可介意被標籤及多番揶揄，Alvin坦白：「一開始有介意，以前未試過有咁激烈嘅批評。但要多謝太太，佢EQ好高同我分析，我最心痛佢長期畀人批評佢嘅外表，但反而係佢安慰番我轉頭。但係為一個女仔，畀人長期批評外表，我唔覺得佢會開心囉，呢樣亦係我好愧疚同心痛嘅地方。你點批評我無問題，因為我係響呢個圈，份工係包埋，但你批評我太太，我係好唔鍾意。」又說現時終感受到何為「憎人富貴厭人貧」，有任職跳舞及健身老師，每月有糧出，可自己養自己。

Alvin堅稱絕不後悔與太太閃婚的決定：「唔後悔，無論係咪做呢行，伴侶係另一件事，有好多批評、親人亦有質疑，但只要雙方心裏面有對方，無論有咩難關，只要身邊有對方，就已經好感恩。」