《愛．回家》「賈名媛」過大禮　龍鳳鈪粗過條頸震撼眼球

邱芷微（Chelffy）憑《愛．回家之開心速遞》「賈名媛」一角打響知名度，並將於下月28日與武打演員男友陳志忠（Wilson）。今日（18日）她透過社交平分享過大禮照片，相中所見，除了震撼金器外，還有花膠、鮑魚等蔘茸海味，相當有體面。

邱芷微過大禮全部都份量十足，見她戴住超巨型的流星錘龍鳳鈪粗過條頸，還有大大串金豬頸鏈、黃金后冠和多套金器，震撼眼球。加上「大過個頭」的花膠和鮑魚蔘茸海味數量極多，場面驚人。邱芷薇表示：「日前完成了過大禮儀式。這也是我倆籌備婚禮的其中一項傳統環節。當日有出席嘅親朋們都話我哋這個過大禮，除了夠傳統之外，最重要是做得大方得體，充滿儀式感。之前個個都話過大禮要呢度買嗰度買嘢好麻煩，但係今次呢個經驗話我知，複雜得來又方便咗容易咗。」

邱芷微讚未婚夫過大禮相當有誠意，表示：「由於陳師傅係潮州人，所以為表誠意，今次過大禮都特別加料去買潮州嫁女喜餅，盡顯家鄉傳統，令同是潮州人的我媽媽都倍感高興。呢個真係要讚陳師傅特別走去九龍城買。另外之前陳師傅帶我去咗揀金器，當時真係唔知應該戴邊啲金器最適合，最後當然要感謝有份出席及幫手嘅每一位親朋，令整個過大禮過程非常順利#而家過大禮容易咗#時間過得好快#好快到bigday。」