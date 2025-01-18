Muay Strong健美網紅 　「泰」熱血

家陣性感女網紅多的是，單靠火辣寫真嚟留住粉絲嘅心，未必夠力，來自泰國曼谷嘅Muay Strong就好識玩，除咗同網民分享Keep fit過程，仲會設下挑戰目標，等支持者見證到自己點樣一步一步變靚啲。

模界出身

問吓大家，除咗「性感」之外，乜嘢詞語用嚟形容性感女網紅最貼切？「索」？「火辣」？「誘人」？有冇諗過「熱血」都啱用？今日為大家介紹嘅Muay Strong就係人辦，事關呢位網紅好有鬥心，喺網民面前展現出敢於接受挑戰嘅熱血態度，跟一般僅靠艷照嚟吸金嘅同行比較，確係別具一格。

查實Muay Strong喺踩入性感網紅行列之前，早就憑一張嬌俏面孔加一副美好身材，喺泰國模特兒界獲得唔少人關注，由最初嘅寫真模特兒做起，隨住知名度上升，開始擔任展銷女郎同車模。與此同時，佢又會透過網絡社交平台分享性感寫真，希望進一步提升人氣，而呢一着更成為其事業發展嘅轉捩點。

說到做到

話說Muay Strong當時為咗同網民有多啲互動，除咗分享生活點滴，將健身影片放上網，仲同粉絲約定，話會不斷操弗自己，希望有朝一日能夠參加健美比賽。最初唔少粉絲都以為Muay Strong只係講吓笑，點知佢真係好努力咁操練，又經常換上性感衣着展示自己嘅鍛煉成果，終於令大家意識到佢並非開空頭支票，於是有愈來愈多人撐佢。

喺年幾前，Muay Strong正式出戰健美比賽，雖然未能獲獎，但就為佢贏得自信，同埋收獲大量鐵粉，為網紅事業奠下堅實基礎。阿妹話得到粉絲支持固然開心，但更高興嘅係有一班粉絲見證自己嘅成長，呢種滿足感實在非筆墨可以形容。

練得一副靚偈嘅Muay Strong，當然夠晒條件着少啲、露多啲，有時更半裸上陣，再加上佢會大方地喺社交平台分享辣照，難怪人氣愈嚟愈勁啦！

Profile

出生地：泰國曼谷

身高：165cm

三圍：34F-24-35