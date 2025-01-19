甄子丹肉緊製作火藥味濃　爆粗片撒網

「宇宙最強」甄子丹不時被指在片場相當火爆，日前內地瘋傳他拍攝電影《誤判》時的爆粗片段，一度令人懷疑是未經修剪的影片流出，但原來是網民從電影製作特輯剪輯出來的「粗口版」。由影片可見，子丹與劇組心繫一線，肉緊地希望帶領團隊做好每一個細節，將其熱愛電影一面表露無遺。

甄子丹主演電影《誤判》正於美國上映，連日來外國傳媒都有不少訪問推出，口碑相當好，不過，近日內地瘋傳一條子丹拍攝《誤》片期間瘋狂爆粗的10多分鐘片段，將他在片場緊張、嚴謹之態度及火爆性格表露無遺！

拍戲尤其是大型製作，分分秒秒都是錢，子丹對時間睇得非常緊，片中見他不時爆粗狂掃劇組流程緩慢：「依家凌晨3點喇！唔該你哋快啲，今日拍唔晒你哋就大X鑊！」、「如果我話再嚟，就唔使再睇Playback，因為你依家嘥緊好多時間！」有工作人員未能搞清楚拍攝狀況，他即忟憎說：「將啲咁簡單嘅嘢複雜化，講咗幾十萬次又要再排過晒！」火藥味濃。

珍惜拍大片機會

藝人向來注重形象，爆粗片在網上瘋傳後，不少網民猜測是否電影公司誤將未修剪片段流出，記者就此事向有關方面了解，原來那些片段節錄自《誤》片製作特輯，該特輯在海外發放，希望原汁原味呈現拍攝實況，但經網民「加工」後，卻斷章取義令子丹變成「爆粗狂」！

其實不少出色演員拍得肉緊都會爆粗，如影帝梁朝偉拍攝電影《金手指》期間，與莊文強談劇本時便曾爆粗。今次子丹事件，翻看整個特輯便會明白他是想帶領團隊拍好每個細節，並想透過拍大製作的機會，將各方面的技術承傳下去，當中提及他由月薪3千元捱到今日，他說︰「其實依家我已經唔多理，已經收X晒火，因為年紀大，我都唔係好想X人，因為好傷身……香港電影已經沒落，後繼無人，好難得有部大製作畀大家實習，畀機會去試。」如今次《誤》片的攝影師，其實子丹有不少大師級可以選擇，但他堅持起用一位年資較淺的年輕人，就是希望對方有實習機會。

84 Take才收貨

其中一場動作演員喻亢從3層樓高的停車場飛躍而下、再撞爛街上汽車的場口，子丹拍得相當肉緊，最終拍足84次才收貨，喻亢直言：「他（甄子丹）找到的點是我們從小到大都沒練出來的，他就是拍得這麼刁鑽，我是心服口服，所以拍了84條，我累到半條命都沒有，但都要謝謝他。」

另外，子丹與吳鎮宇在片場亦愛爆粗溝通，兩人同樣讀過無綫藝員訓練班，格外親切。早前鎮宇受訪時分享訓練班點滴，透露曾跟周星馳及梁朝偉等學員一起旅行，他更擔任副班長，但只因「太曳」而非成績優異，因導師想令他冇時間「反斗」。

蔡思貝高處墮地傍到實

藝人蔡思貝拍戲向來投入，一向有運動底子的她，在《誤》片有一場與甄子丹齊齊追捕犯人的戲份，更要從高處撻落地，子丹給予不少建議，包括撻落地後的反應及表情，而思貝亦相當聰敏，一點就明，大家合作得相當愉快。子丹拍攝該場戲時，沒帶任何「助語詞」，明顯不想嚇親「小妹妹」。

而另一場思貝在港鐵車廂內與子丹相認的戲份，該車廂是劇組花了很多時間及心思去搭製，思貝抵達現場後見到如此像真，忍不住大呼「好似」，相當可愛！