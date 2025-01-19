【是日通勝】

農曆十二月二十

甲辰年 丁丑月 戊子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、安床、交易

忌：動土、置產、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：02、14、43

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

金牛座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

雙子座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

巨蟹座：身心狀態差，須小心處理文書，以免出錯。

獅子座：遇到任何問題都要保持冷靜，忌藥石亂投。

處女座：冷戰傷感情，已婚者不可讓溝通問題惡化。

天秤座：手頭緊絀，節省開支成為刻不容緩的任務。

天蠍座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

人馬座：應酬社交不絕，注意言行將有助提升人氣。

山羊座：笑多一點可帶來好運氣，勿再愁眉苦臉了。

水瓶座：錢是賺來用，買東西獎勵自己才有動力啊！

雙魚座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）蛇 遇貴人

（跌）馬 心情差

鼠：貴人運強，接連遇好事，心情靚到極！

牛：健康有隱憂，腸胃易出事，忌暴飲暴食。

虎：財運不錯，家中長輩是你的經濟後盾。

兔：親情很重要，是時候給家人多點關懷。

龍：財運稍遜，若不勒緊褲帶，後果自負。

蛇：得貴人協助，遇上困難也能應付自如。

馬：是日沖煞，脾氣差，易跟伴侶起爭執。

羊：趁周日做點運動，對身心健康都有益。

猴：不要一直怨天尤人，身邊人會怕了你。

雞：給自己定下奮鬥目標，生活才有意義。

狗：靠消費來換取好心情，不是治本之法！

豬：桃花旺，可嘗試跟心儀對象打開話閘子。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

晚年財運佳的姓名數理

姓名的數理與人生有很大關聯，數理吉凶對人的性格、財運有很強的影響力。以下一起看看晚年財運佳的姓名。（以下筆劃按康熙筆劃計）

‧姓名筆劃總格為：25、32

為人上進、聰明、謙虛又好學，人際關係融洽，在事業路上更易獲得貴人賞識，常常會在恰當時候抓住機遇，一生富貴，事業有成。

‧姓名筆劃總格為：33、31

智仁勇俱備，不僅賺錢能力強，還能靈活運用交際能力及人脈資源博得名譽、財富，晚年財運佳。

‧姓名筆劃總格為：15、24

運程爆棚，不依祖業而立身，家庭圓滿，有機會繼承祖業，或是獲得巨額遺產。而且在錢財的分配及運用上頗具智慧，懂得見好就收，財庫豐盈。

‧姓名筆劃總格為：47、63

可享天賦的幸福，因貴得貴。這類人既懂得運用時勢創造財富，與朋友合作以成大事大業，財運極佳。在遇到錢財危機時，能夠獲得貴人援助，順利渡過難關。