蔡卓妍當容祖兒係家屬　洪嘉豪自爆同Ivy So傳緋聞原因

藝人張繼聰、蔡卓妍（阿Sa）、謝安琪（Kay）、朱栢康、洪嘉豪以及MIRROR成員邱士縉（Stanley）等人昨晚（18日）出席主演賀歲片《祥賭必贏》宣傳活動，現場吸引大批粉絲到場外支持。

阿Sa與Stanley於戲中飾演姊弟，有不少對手戲，問到阿Sa有沒有被大隻的Stanley吸引到？她就笑言：「個設定係姊弟，如果咁有少少亂倫。」又指戲中設定她是一個愛錫弟弟的爛賭姐姐，而Stanley就扮演一名兩脅插刀的好弟弟。提到拍攝期間演員們都會「爆肚」即興演出，阿Sa就表示因為是喜劇，所以好難循規蹈矩跟足劇本：「有時唔止對白，連表情都會有變。」他們又指拍完這部電影後對胡楓五體投地，指每次胡楓都會做足功課，背晒成頁紙的對白，就算臨時有轉變，他都能夠應對自如，順利接到對白：「好多時你以為修哥（胡楓）坐埋一邊冇聽我哋講嘢，但原來佢一直都有聽，等到要佢介入嘅時候佢先會介入，真係好勁。」又指全組演員中「焗蟹」最勁一定是張繼聰，稱他會經常被自己說的笑話逗笑，還會經常回味自己的笑話。他們又指新年期間會包場，到時會帶上自己的家屬和朋友一起看，Stanley稱會帶上女友及叫MIRROR隊友支持，而阿Sa亦會叫上隊友鍾欣潼和好友容祖兒，表示包場當日容祖兒亦會到場：「本來我都有問佢（容祖兒）今日嚟唔嚟，但佢唔喺香港，所以佢嚟唔到。」阿Sa亦指Twins的巡唱已經結束，現在她會吃中藥好好調理身體，阿Sa和Stanley亦表示準備了印有自己肖像的籌碼，準備到時見面謝票派給觀眾。

另外提到早前隊友姜濤和Anson Lo的粉絲因爭位引發爭執，Stanley就表示相信九成的粉絲都好守秩序，認為這可能只是個別例子，又指粉絲們的爭執不會引起隊友們之間的不和，阿Sa亦自爆與阿嬌組Twins合作多年，雙方粉絲都有拗撬，但亦沒有影響兩人感情。

另外張繼聰表示對電影有九成的信心，雖然是賀歲片，但一眾演員都好用心拍，希望有突破。而太太Kay亦會於戲中客串，問到太太容串是不是他的主意？張繼聰即回答：「梗唔係啦，我都唔知，我哋工作好分開。」透露太太拍攝當日需要早一點出門口去探班，顯示作為丈夫的溫柔，Kay還爆張繼聰有時叫老婆會口誤叫成了「老竇」。

提到張繼聰在拍攝時會經常「爆肚」和「焗蟹」，他就表示是為了精益求精：「因為臨開機之前都會不停喺個腦諗緊台詞點樣可以再好啲，亦會同導演傾過先嘅，至於『焗蟹』就真，我出晒名忍唔到笑，最慘自己嘅笑話都忍唔到。」為了彌補失誤，他會經常萬歲。問到夫妻二人何時正式合作拍一齣戲？Kay就表示沒有想太多，但有機會的話都好期待：「因為我成日喺佢身邊，見佢同啲合作嘅演員傾戲，覺得佢係一個好支持其他演員發光嘅人，好鍾意令到對手好光亮，所以可以同佢合作都係好嘢嚟。」而張繼聰就表示會「嘍飯應」，至於演甚麼角色就要看劇本。另外，張繼聰早前指人生最大的賭注就是贏到Kay，Kay就表示自己人生最大的賭博可能就是入行：「其實我自己都冇乜鬥心，冇試過好大嘅冒險。」

至於洪嘉豪近日盛傳與女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）展開地下情一事，洪嘉豪表示有聽聞，指就連不問世事的爸爸，都有把這個新聞傳給他看，並澄清與Ivy So只是朋友，否認已經交往一年，又言自己亦有好好反思過為何會出現這個揣測，說：「可能成個討論起點係因為《困獸鬥》嗰條片，其實我真係亂嚟，又同其他主持比較熟，我亦都一早知入面嗰個係WinWin，但為咗綜藝效果我先講人哋嗰台嘅女神（Ivy So）出嚟，所以先導致有咁嘅揣測，而且呢一兩年佢新加入咗商台廣播劇，成為我哋嘅成員之一，唔知係咪因為咁令大家有呢啲想法，希望大家唔好再猜度。（Ivy So唔係你杯茶？）佢係一個對工作好嚴格同埋好開朗嘅人，我相信大家都會好喜歡佢，所以都明白佢點解咁多粉絲，而我亦都include咗入大家度。」

他又指在網上見到好多奇怪的說法，但大部份都不是真實，而事發之後亦都沒有找Ivy So傾過，認為這件事無需特別討論，亦都覺得有點尷尬，問到有沒有發展機會？洪嘉豪就否認，表示害怕影響對方，又指現在年紀都不小，所以對於未來另一半選擇比較慎重，再加上近期工作上有點忙碌，問到公司會否給壓力？他就表示公司非常支持藝人有正常生活，包括愛情：「公司呢排畀我嘅壓力唔係愛情方面，而係音樂，我10幾日都作唔到一首歌。」又指認為自己私事無需要向全部人交代，若過被人拍照發現到就會視情況而定決定會否公開，又言想保護身邊人，不想身邊人成為別人茶餘飯後的對象。