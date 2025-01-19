過江龍烤肉　韓台大對決

燒得香口又富肉汁的烤肉，是食肉獸最愛的美食之一。本地烤肉店林立，日式燒肉以外，還有很多選擇，好似早前有韓國過江龍烤肉店抵港，經名廚加持人氣大增，另一邊廂，有台式燒肉店推出全新創意之作，看官喜歡韓式定台式燒肉滋味，一於在這個冬日吃個汗流浹背。

尖沙咀：「韓」人氣名廚加持

要數當今韓國最為人熟悉的大廚，白種元肯定是其中之一。他的經歷相當傳奇，曾負債17億韓圜的他，在香港看到很多美食和知名餐廳後，決定回國重新出發，現時擁有超過30個餐飲品牌，於世界各地皆開設有分店。他旗下集團的韓式燒肉店於全球有超過120間分店，早前登陸尖沙咀，為大家帶來由白種元親自研究和開發的食譜。

為了打造地道的韓式氛圍，餐廳的爐具、家具和餐具等都由當地送抵，必吃的韓式烤肉有不同的選擇，招牌炭火烤肉以冷藏的豬頸肉切成薄片，再按口味分別配上辣醬和醬油，高溫快炒下便可開吃，蘸辣醬、蒜香蛋醬或豆瓣醬，富辣勁又鹹香。厚切的帶皮五花肉燒香後，豬皮酥脆富嚼勁，以生菜包住，配醬料、洋葱、辛奇和大蒜等，層次豐富，再吃一點茖葱醬菜，酸爽減膩。而香酥烤牛肉混合了牛腩和牛肩，加醬油和麻油等調配的秘製醬汁醃製，濃郁惹味。

餐廳的米飯選擇不少，首選「7分鐘豬肉辛奇湯配飯」，經發酵的辛奇、豬肉和湯汁放在傳統的黃鋁鍋內煮至收汁，侍應於席前剪碎配料，倒在飯內加入大量韓式紫菜，拌勻吃相當美味。熱辣辣的芝士雞蛋羹，雞蛋加蔬菜和芝士邊煮邊攪拌，趁熱吃有拉絲效果。香港分店還特別提供韓國店沒有的雜菜炒粉絲、海鮮韭菜飯和炒年糕鍋等菜式，選擇多元。

旺角：「台」威士忌飄香

位於旺角的台灣過江龍烤肉店特別研發了12款不同風味的調味醬，大家可以按喜好配肉類、海鮮或蔬菜而大受歡迎；近日再下一城，推出限定的威士忌系列，威士忌醬料由台灣總廚研發，選用威士忌加燒汁和味醂等10款食材調混而成，配上不同食材，風味更佳。

人氣之選首推長達18厘米的「威士忌醬烤鳳梨內群柳」，選用美國安格斯橫隔膜肉，加威士忌醬和菠蘿醃製，長長肉條打卡一流，每邊輕烤約2分半鐘即可享用，甜中帶鹹。而威士忌醬烤芝麻牛舌片就是牛舌薄片加醬料醃製，一邊還沾滿芝麻，層次分明有口感。愛辛口的可別錯過「威士忌醬烤辣味雞肉片」和烤黑椒豬頸肉，前者加辣粉醃製，香辛開胃；後者加洋葱和黑椒碎，帶出一股辛甜香氣。

肉類以外，威士忌醬烤鮑魚同樣不能錯過。鮑魚加醬料醃製，慢火燒約5分鐘，海鮮氣息與威士忌的酒香融合，彈牙入味。在等待燒烤的時候，不妨享用威士忌醬烤九層塔雞軟骨配威士忌冬瓜茶，惹味的佐酒小吃配清甜的酒香冬瓜茶，富有風味。