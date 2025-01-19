方力申自揭與冼靖峰父親淵源　一張合照曝光冼家餅印樣

方力申自細受父親薰陶，個人收藏逾百件天價藝術品，曾被爸爸踢爆身家億億聲，是娛圈出名的「億萬筍盤」！小方去獲無綫（TVB）委派為巴黎奧運專員，因體貼又專業的採訪態度而一戰翻紅，更被網民封為「採訪世一」！他早前獲邀擔任《聲生不息‧大灣區季》主持，在日前播出的一集中，他難得與同樣來自香港的冼靖峰（Archie）同台，期間更自爆兩人甚有淵源！

小方表示：「其實我認識他爸爸，他爸爸是我的中學老師，教過我4年，是我的班主任。」並晒出一張中學時期的合照，相中所見，冼靖峰爸爸站在前排中間位置，而小方就在後排最左邊，他更笑言：「而且這個時候是你剛剛出生的那一年！」之後冼靖峰亦即賣口乖表示：「其實我爸也跟我說過小方老師是他教過最優秀的學生，非常非常棒！」不過最後一句就令小方哭笑不得：「他一而再再而三反覆一直跟我說，就是說來到這裏一定要到容祖兒老師的簽名。」

小方曾就讀「傳統名校」香港聖若瑟書院，而冼靖峰亦是從小到大都是讀傳統名校，曾就讀喇沙小學、喇沙書院，2020年香港大學工商管理學學士（會計及財務）畢業，翌年因參加《星夢傳奇》而為人熟悉，而冼靖峰弟弟Aragon同樣讀香港大學，可見冼爸爸教子有方！