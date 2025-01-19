容祖兒《聲生》笑李克勤老？為組合改名盡顯急智

《聲生不息·大灣區季》陣容豪華，昨日（18日）無綫翡翠台播出一集中，就有歌星們配對唱出香港樂壇經典配搭的歌曲，再由觀眾「點讚」評分。天后容祖兒搭配黃子弘凡唱出容祖兒、李克勤的合唱歌《刻不容緩》後，主持何炅就問容祖兒，覺得分別與黃子弘凡和李克勤合唱有甚麼不一樣。祖兒先是想了一想，就回答：「和李克勤是老一點的《刻不容緩》。」還好方力申立即開口修正：「經典，經典。」祖兒才笑說：「經典，經典！資深一點的！」主持何炅也不忘揶揄一番：「我們容祖兒可會聊天了，那他呢?（黃子弘凡）」祖兒又回答：「那...就...青...青春一點了。」黃子弘凡又修正說：「青澀的。」

其後，主持何炅問道有沒有為組合改名字，怎料容祖兒就相當有自信，說：「可多了！」黃子弘凡補充：「爆多，爆精彩！我們不光...嘩！太厲害了！不光我們名字厲害，我們連其他隊伍名字都取了！」祖兒說：「我是容祖兒，他是黃子弘凡，『兒子』！」接着，他們又說衛蘭和回春丹的組合名字就是「回衛」（回味）或者是「丹衛」（單位），古巨基和泳兒就是「古泳者」（孤勇者），周筆暢和李昊是「何李一起唱」（和你一起唱）。