黃聖依楊子離婚欲斷難斷　直播再次求婚女神唔聽電話

「星女郎」黃聖依跟富商老公楊子之前參加內地節目《再見愛人4》，在大結局中，黃聖依決定不再繼續這段婚姻。近日《再4》播出回門宴，請來節目中3對夫婦再重聚，不少人認為黃聖依與楊子分開只是劇本，楊子在節目上透露兩人已沒有一起生活，已經徹底分開了，但仍有一定聯絡，至於曾在節目中提到並沒有個人財產的黃聖依則表示：「現在確實拿到了屬於我自己的那部分，以後希望靠自己的雙手創造更好的明天。」

節目另一演出者「留幾手」稱在回門宴上，自己問黃聖依，楊子給了她多少錢，黃聖依回覆給了90%現金。但留幾手質疑楊子有所保留，留幾手表示楊子現在還有司機，又質問楊子是不是還有私己錢，即場遭楊子反嘲他窮。

然而，在回門宴播出不久，楊子昨日（18日）在社交平台發文表示要追回黃聖依，發文稱：「為你挑選了11.19克拉鑽戒，我要親手給你幸福，別人給的我不放心。」他在視頻中說：「真正決定我們婚姻走向和命運的1月18號如期而至，3個月的熱搜，大家的批評、建議、忠告，我全部都get到了，在世界上，能夠讓一個人回頭的不是道理，是南牆。這麼多年，我丟掉了人生當中最寶貴東西、最愛的人，我希望，就像目裏答案書所說，重新！直播見，我等你，不見不散。」楊子在直播時拿着鑽戒與大束鮮花，他多次連綫黃聖依，但對方沒有接聽。消息引發網民熱議，「楊子直播求婚黃聖依」詞條登熱搜，不少網民覺得楊子只是在呃流量，又認為他這樣做令人反感：「這是要鬧哪出？剛分開就直播求婚？」、「能不能消停」、「甚麼玩意？節目上演離婚現在又求婚，為了熱度不顧觀眾看法」