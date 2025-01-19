張敬軒冇能力操控民《叱咤》賽果　生日望兩老冇穿冇爛

歌手張敬軒今日（19日）現身東涌出席活動，舉辦千人聚會，與粉絲互動大玩遊戲，又獲千人合唱預祝他下月1日的44歲生日，以及提早與粉絲團年。

昨晚從澳門開完演唱會回來的張敬軒表示，只睡了約4 小時，還未回魂，不過他好開心因為自資為自己大搞了一個萬人生日會，表示以往生日最多都是自己一人吃飯，笑言可能是開始年紀大，喜歡熱鬧。提到他做了33場澳門演唱會，大破當地會場紀錄，他表示雖然感到疲累，但好開心可以聽到自己演唱會能夠帶動經濟這個消息：「我聽啲工作人員話附近嘅酒店Full晒，如果呢個模式可以攞嚟香港做都幾好，帶旺經濟。」但他就指2025年暫未有開騷計劃想做好歌先，等來年頒獎典禮，不要太失禮。另外他提到最近因為謝霆鋒會於啟德開演唱會，所以手機被打爆，就連已經好耐沒有聯絡的人都突然出現。

提到叱咤頒獎典禮他被人質疑操控賽果，他即笑言如果自己有這個能力，一定會將所有獎項都給自己，又表示平時與電台的人交往都好小心避忌，還舉例之前他試過送銀包給亦師亦友的伯樂周國豐，他當時在港台就職，但最後都被退回來，所以當見到新聞一出，自己內心其實好避忌，認為有機會一定要講清楚。不過他表示亦明白大家都有自己說話的權利及情緒，透露當時頒獎典禮，其實每位歌手在台下都估計是馮允謙奪金獎，連陳卓賢自己都是這樣估計，但最終結果的計算及播放率這些具體事務都要看電台的機制。

講到生日願望，他就表示最重要父母冇穿冇爛，稱已經向公司請了約3星期假，照顧爸爸：「因為我媽咪要去日本，佢要遠走高飛，所以我要睇住老竇。」又分享最近幫爸爸換了新輪椅，但被父親嫌棄輪椅馬力不夠，所以又幫爸爸改裝輪椅和換了幾次車輪，現在爸爸的「坐騎」設備非常齊全：「真係好誇張，可以打電話又可以叉電，淨係充電器喺個輪椅都已經有兩大個，佢依家仲成日都話要打一把匕首傍身，但犯法，同埋佢可能反而會畀咗個武器人哋。」

另外，提到他換了一輛價值700多萬的新車，他就表示車子是老闆楊受成送的生日禮物，形容這部車是勤工獎，不過他表示常用車輛都是自己原本的車，稱暫時未想到新車的用途，自己亦都比較喜好小型車，方便出街使用：「但係都好開心，有時可以車爸爸媽媽出去，舒服啲。」

至於講到黎彼得早前在網上表示不知道張敬軒是誰一事，張敬軒表示不奇怪，覺得可能自己不符合前輩的口味，亦會檢討自己是否做得不夠好，又稱自己多年來都接受坊間的評論：「因為佢存在就一定有佢嘅道理，相信唔止彼得前輩，仲有好多人可能都唔識我哋，所以要加大宣傳力度。」又指若果香港開騷一定會邀請黎彼得來看。