宋祖兒被爆大量老外男子親暱合照　工作室親證關係

內地女星宋祖兒因涉嫌逃稅而「消失」逾年,但近日因美國封殺一個社交平台,搞到她突然於國際「享負盛名」﹗事緣有名外籍男生於封殺事件後轉往內地社交媒體註冊新帳戶,並晒出與宋祖兒各式各樣不同的合照,照片中二人顯得相當親暱,其中宋祖兒更被發現與該名老外的長輩們合影,可見早已「融入家中」,二人關係可圈可點,有網民推測老外實是宋祖兒舊愛,一時掀起熱話。

該名老外以「Lareina Song」來稱呼宋祖兒,透露10年前自己邂逅當時是交換生的她﹕「We had so many great memories tog(e)ther and I would love to meet her again someday(我們有很多共同回憶,很想再與她相見」,貼文完結還附上藍色的心形符號。當得悉事件不斷發酵,宋祖兒工作室即站出來回應及澄清:「是寄宿家庭的孩子,是兄弟姐妹關係,並非前男友」。

據悉,童星出身的宋祖兒16歲那年曾赴美留學3年,回國後以參演《喬家的兒女》入圍「飛天獎」,更被票選為95後四小花之列,風頭一時無兩,然而2023年她被舉報逃漏稅,演藝事業就此停擺,目前可謂未知前路如何。