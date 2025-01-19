宋祖兒被爆大量老外男子親暱合照　工作室親證關係

內地女星宋祖兒因涉嫌逃稅而「消失」逾年，但近日因美國封殺一個社交平台，搞到她突然於國際「享負盛名」﹗事緣有名外籍男生於封殺事件後轉往內地社交媒體註冊新帳戶，並晒出與宋祖兒各式各樣不同的合照，照片中二人顯得相當親暱，其中宋祖兒更被發現與該名老外的長輩們合影，可見早已「融入家中」，二人關係可圈可點，有網民推測老外實是宋祖兒舊愛，一時掀起熱話。

該名老外以「Lareina Song」來稱呼宋祖兒，透露10年前自己邂逅當時是交換生的她﹕「We had so many great memories tog（e）ther and I would love to meet her again someday（我們有很多共同回憶，很想再與她相見」，貼文完結還附上藍色的心形符號。當得悉事件不斷發酵，宋祖兒工作室即站出來回應及澄清：「是寄宿家庭的孩子，是兄弟姐妹關係，並非前男友」。

據悉，童星出身的宋祖兒16歲那年曾赴美留學3年，回國後以參演《喬家的兒女》入圍「飛天獎」，更被票選為95後四小花之列，風頭一時無兩，然而2023年她被舉報逃漏稅，演藝事業就此停擺，目前可謂未知前路如何。