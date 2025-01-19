夏文汐街頭買牛雜　讓歲月留痕優雅地老去

經典性感女星夏文汐在80年代憑電影《烈火青春》、《唐朝豪放女》一炮而紅，事業如日中天之時，她到台灣發展時認識了富商黃冠博，拍拖2個月即閃婚，後移居美國，生活低調做幸福少奶奶。前年夏文汐突然宣布回國發展，活躍於娛圈中人聚會，又屢傳離婚消息，但她一直未有承認，令外界猜測不斷。2020年夏文汐曾在TVB節目《再見2020 你還好嗎》中亮相，更曝光了兩層高的別墅豪宅，除了坐擁無敵山景之外，戶外花園還設有一個大泳池，相當奢華！有網民昨日（18日）把現年59歲的夏文汐現身澳門的生圖分享到社交網，曝光了她的近況。

該名網民是澳門一家牛雜店的老闆，以「官也街再遇香港明星 夏文汐」為標題，留言寫道：「童年的香港女神～夏文汐小姐 😍也來官也街打卡老Day牛雜了！！！實在太榮幸了～曾參與多部著名影視《烈火青春》《唐朝豪放女》《新龍門客棧》《亡命鴛鴦》《女子監獄 》等等的著名演員夏文汐小姐，都大讚牛雜好好吃。」原來是夏文汐去光顧街頭小食。相中可見夏文汐依然好靚女，雖然臉上可見眼紋皺紋等歲月痕迹，但反對而靚得真實自然，優雅地老去。