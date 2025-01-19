台慶頒獎禮︱馬國明奪大灣區視帝　楊茜堯膺視后

湯鎮業、鍾鎮濤一齊頒發大灣區的多個大獎，當中「大灣區最喜愛TVB劇集」由《黑色月光》奪得，監製鍾澍佳率領台前幕後工作人員上台領獎，楊茜堯、林夏薇兩位女主角先後講感言，感謝無綫眾高層以及台前幕後外，楊茜堯還表示：「最緊要多謝伯樂監製佳導，我估唔到佢會搵個師奶返嚟做女殺手，好開心接到呢個劇集，同咁多好拍檔」，林夏薇亦好開心可以有一個可突破自己的角色。

「大灣區最喜愛TVB男主角」由《飛常日誌》馬國明奪得，他得知一刻大感愕然，他亦是首度奪得這個獎項，馬國明領獎時表示：「估唔到《飛常日誌》會攞獎，唔係因為套劇唔得，而喺因為上年一月播，觀眾未必記得，好多謝大灣區投票嘅觀眾，同埋台前幕後嘅所有演員。」他還搞笑希望多些商業機構跟TVB合作，還可以拍《渡輪日誌》、《港鐵日記》，當然他亦不忘為自己主演的賀歲片《麻雀女王追男仔》賣廣告，着大家多多支持。

「大灣區最喜愛TVB女主角」則由楊茜堯奪得，她是繼2012年憑劇集《名門望族》奪得視后之後，再度奪得視后獎座，今次則是「大灣區」視后，她上台時已有點激動：「有啲緊張，點解咁快頒女主角獎？我仲係度諗如果有機會再上台嘅話要講啲乜，好多謝大家，好多謝用過我嘅監製，多謝鍾澍佳搵我返嚟。」說到此處楊茜堯忍不住哽咽：「我12年企喺TVB嘅頒獎台上，12年後用楊茜堯呢個名企係呢個台度，改名除咗為小朋友，亦想帶到全新嘅形象比自己，亦希望呢個名之後，都可以畀到啲成績令小朋友為媽咪感到驕傲，仲要多謝經理人陳嘉莉，佢同我一齊25年，多謝我老公，有你係我身邊，好多嘢都可以唔Care，但亦因為你喺我身邊，令我覺得可以做得更好，希望我哋兩公婆嘅成績，都可以令小朋友感到驕傲，多謝媽咪，大家有劇可以搵我，但要先比時間我搞掂屋企先，仲有多謝我嘅粉絲，對我25年都不離不棄。」

馬國明於台後受訪，被問到何解奪獎時又「天然呆」，他直言：「沒想過會攞獎，多謝大灣區投票嘅選民。」馬國明已集齊多個視帝獎，他亦直言現最想攞男配角獎：「但今年應該唔夠阿蕭（蕭正楠）爭。（男配角獎咪降呢？）有獎攞已經好好。」楊茜堯則表示改名後能攞獎好開心，問她在台上哽咽很激動，她謂：「不是激動係緊張，唔知仲有冇機會再上台，所以講長啲。」

至於「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」由《無窮之路IV－一帶一路》奪得。