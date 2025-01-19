台慶頒獎禮︱阮浩棕陳曉華勇奪「飛躍進步男女藝員」

無綫今年「飛躍進步男、女藝員」由藝人李子雄及張耀揚頒發獎項，「飛躍男」由梁舜燕的乖孫阮浩棕奪得，他在台上表現激動，坦言會做到自信而不自滿，之前受到不少監製、高層提攜的他，近日於劇集《異空感應》中表現出色。期間他感激家人時，一度爆喊。而奪得「飛躍女藝員」的是近年已「升呢」擔任多劇主角的陳曉華，她於台上謂：「多謝咁多同我走過一段路嘅監製、幕後同事、導演，大家就如一家人，多謝林志華，多年前你已經畀咗好多鼓勵我，呢個獎對我嚟講係一個祝福，係一個好大好大嘅鼓勵，我希望嚟緊嘅未來日子，我可以拎住呢個獎，繼續做好一個演員，好努力向前行，我唔會停落去，希望聽到大家同我講陳曉華妳做得更加好呀！」

由傳媒一人一票投選的「最佳衣着男、女藝人」則由陳豪及王敏奕獲得，王敏奕聽到陳豪宣讀她得獎時，用手掩嘴，表情驚訝，行紅地氈時她穿上粉紅色公主裙，入座後已換上另一套黑色大露背裝，她笑說：「我頭先唔係着呢條裙。」拿過獎座後，興奮得高舉獎座望向曾志偉座位方向說：「我攞獎呀！老爺！」突然醒覺然後細聲問：「依家係咪Live？」獲知正在直播後，尷尬得O嘴，十分可愛。