台慶頒獎禮︱傅嘉莉勇奪「最佳女配角」　台上爆喊致謝

無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳女配角」由經典「劇集CP」少有露面的溫兆倫與邵美琪頒獎，獎項落在入行21年，曾7度入圍的傅嘉莉，憑劇集《反黑英雄》首度奪獎。獎項宣布一劇傅嘉莉顯得難以置信，並在台上爆喊說：「冇諗過攞到「最佳女配角」，多謝珍姐（曾勵珍）叫我返嚟，想同珍姐講Sorry，我好多O野唔識，好多謝你同我講咗一句說話「你唔識講O野就唔好講O野，冇新聞好過有新聞，叫我踏實。我近年好低調做好自己，希望用行動證明，唔好令你失望。」

久未在香港幕前亮相的溫兆倫與邵美琪（Maggie）甫上台頒獎，即大晒豪情一面，指當年跟Maggie合作拍劇集《我本善良》的英國大宅經已買下，可以請邵美琪來玩，雖不知真假，但他都有向下月生日的Maggie送上兩張金卡片。至於另一位很少在幕前亮相的還有張耀揚，他亦以其經典電影《古惑仔》之角色「烏鴉」來開玩笑，指自己滿頭白髮已變「白鴿」。

溫兆倫與Maggie頒完獎之後在後台受訪，兩人指已經廿年無見，但都有keep住電話聯絡，溫兆倫指兩人都不喜歡說話，性格相近，溫兆倫因知道下月是對方生日，特登買了兩張金牌仔送給對方，對於有傳當年兩人不和，溫兆倫即指：「仲提呢啲，可能當年拍劇劇情我推咗佢落火車，之後可以開番套劇畀Maggie報仇。」