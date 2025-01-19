台慶頒獎禮︱張振朗張曦雯膺「馬來西亞最喜愛TVB男女主角」

「萬千星輝頒獎典禮」今晚於澳門盛大舉行，「馬來西亞最喜愛TVB男主角」成為《反黑英雄》張振朗的囊中物，他感性表示：「十幾年話長唔長、話短唔短，當我企喺後排影相、拍劇做緊路人甲嘅時候，都有問過幾時先可以多啲戲演，原來係有希望嘅，想就得啦！多謝我兒時偶像姚子羚。」振朗更多謝全家上下，卻唯獨未有提及女友楊偲泳。

張曦雯憑劇集《企業強人》奪得馬來西亞最喜愛TVB女主角，她台上表示：「多謝公司，多謝馬來西亞投票畀我嘅觀眾。」她直言自己拍了不少「強人」系列劇集，好感謝監製羅永賢一直給她機會：「當初我能夠有做演員嘅機會，全因同監製喺電梯度打招呼，呢個喺電梯遇上嘅緣分，成為我最大福氣。」之後，她亦有多謝台前幕後工作人員以及屋企人，當然還有他的男朋友，張曦雯還指自己有很多不足，能夠得到這個獎，對她是一個很好的鼓勵。

她又激動表示：「我喺『強人宇宙』長大，成就咗今日嘅我，要多謝伯樂羅永賢，咁多年嚟開拍『強人系列』都冇掉低我，要多謝我屋企人，呢個獎屬於我父母嘅。」及後她更放閃，以英語感謝男友Mark成為自己最強後盾。而《企業強人》同時獲頒「馬來西亞最喜愛TVB劇集」殊榮。

得獎後兩人在後台接受訪問，張振朗指自己奪獎時忍住淚水：「因為早年試過攞獎喊得好犀利，今次叫自己一定會忍住。」張曦雯奪得馬來西亞視后，問她是否會結婚，她謂：「呢個係馬來西亞視后，唔同嘅。（無喺台上求婚喎？）無呢個衝動，之前同張振朗一齊攞飛躍進步男、女藝員，依家又一齊攞馬來西亞視帝視后，希望5年後再攞本地。」記者問他們有無想過今年攞埋，張振朗直言對手太強，所以冇諗過。