龔嘉欣爆冷封后　張振朗開齋膺雙料視帝

年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》昨晚移師澳門舉行，無綫一眾小生花旦陳豪、黎耀祥、羅子溢、楊茜堯、胡定欣及林夏薇等傾巢而出，吸引大批粉絲到場追星，場面墟冚。各大獎項賽果揭盅，張振朗膺雙料視帝，龔嘉欣封視后，《反黑英雄》則獲得「最佳劇集」。

入行16年的龔嘉欣昨晚憑着劇集《企業強人》於頒獎禮上勇奪視后；入行14年的張振朗則憑《反黑英雄》獲得視帝殊榮。張振朗知道賽果一刻淚灑當場，激動表示：「我叫自己唔好喊，但真係忍唔住，好多謝每位畀過機會我嘅人。好開心喺黎耀祥及羅嘉良手中得獎，6屆視帝頒獎畀我喎！冇人可以話畀我人知，我會留喺呢個圈幾耐，因為好難估計，我只能享受每個時刻。呢個獎好重分量，我應承大家一定會繼續努力，演戲係我嘅生命，多謝！」

至於龔嘉欣在一眾大熱對手包括楊茜堯及林夏薇中突圍而出，賽果令人意外，宣布賽果後她表現激動，感謝入行16年以來無綫的栽培，亦多謝《企業強人》台前幕後：「多謝黎耀祥教曉我咩係演員嘅專業，《殺手》佢喺30幾度下孭住個假肚喺街跑咗好多次，依然冇怨言。多謝陳豪用專業角度幫我分析《企》劇演出，我成日傳短訊煩住你。多謝觀眾嘅投票，冇你哋我冇機會企喺呢個台！」

張振朗同時獲頒「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，他在台上感性表示：「十幾年話長唔長、話短唔短，當我企喺後排影相、拍劇做緊路人甲嘅時候，都有問過幾時先可以多啲戲演，原來係有希望嘅，想就得喇！」他更逐一多謝家人多年來的鼓勵。而張曦雯憑劇集《企業強人》獲頒「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，她激動表示：「我喺『強人宇宙』長大，成就咗今日嘅我，要多謝伯樂羅永賢，咁多年嚟開拍『強人系列』都冇掉低我，呢個獎亦屬於我父母嘅。」及後她更放閃，以英語感謝男友Mark成為自己最強後盾，但受訪時她指暫時未有求婚的衝動，而《企》劇同時獲頒「馬來西亞最喜愛TVB劇集」。

楊茜堯成子女驕傲

馬國明憑主演《飛常日誌》奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」，獲知得獎後他例牌擺出天然呆表情，上台後幽默表示：「希望多啲機構搵TVB合作啦，再拍《渡輪日誌》、《港鐵日誌》都冇所謂，新年記得睇我同高海寧嘅《麻雀女王追男仔》！」楊茜堯憑《黑色月光》獲頒「大灣區最喜愛TVB女主角」，她哽咽說：「12年前我曾經企喺呢個頒獎台，話自己會繼續努力，12年後我換咗個新名再企喺度，換個新形象希望我嘅小朋友為我驕傲。多謝我老公，有你喺度好多嘢我都覺得自己可以做得更加好。我準備好喇，大家有劇就搵我啦！」《黑色月光》同時獲頒「大灣區最喜愛TVB劇集」。另外，鍾志光獲頒「萬千光輝演藝大獎」。

林景程攞「男配」手震

「最佳男配角」與「最佳女配角」皆有冷味，由同樣憑劇集《反黑英雄》入圍的林景程和傅嘉莉奪得。「最佳女配角」由經典「劇集CP」溫兆倫與邵美琪頒獎，傅嘉莉入行21年，今次憑《反》劇首度奪獎，宣布一刻，她顯得難以置信，並在台上爆喊說：「冇諗過攞到『最佳女配角』，多謝珍姐（曾勵珍）叫我返嚟，想同珍姐講Sorry，我好多嘢唔識，好多謝你同我講咗一句說話：『你唔識講嘢就唔好講嘢，冇新聞好過有新聞。』叫我踏實。」

許紹雄與溫碧霞負責頒發「最佳男配角」，她說：「我要多謝一個人，珍姐你喺邊呀？」許紹雄即連環狂窒對方：「盲都見到啦，唔好掛住講嘢，望吓人先，你老花我畀副眼鏡你喇，同埋今日我哋係嚟頒獎，唔係嚟講自傳。」之後許紹雄宣布賽果亦繼續有驚喜，「最佳男配角」爆冷由林景程奪得，陷入混亂狀態的他在台上手震又喘氣，並口窒窒說：「完全冇諗過，以前我係一舊飯，唔識講對白，好多謝珍姐冇放棄我，擺我喺唔同嘅劇打好根底，多謝鍾澍佳，我唔知點突破，唔係對任何角色都有信心，但係你畀我就有信心。」

兩人得獎後受訪，林景程坦言：「當時好驚，成個人痹晒，唔知發生咩事，啲人不停話『係你』，袁偉豪叫我出去。」講到爆冷，他直言攞獎受之有愧，覺得未夠好，有很多地方需要改進。而傅嘉莉對於被指爆冷則說：「自己好鍾意《黑色月光》嘅翠如、卓娜，入五強已經有交代，冇諗過攞獎。」又再三多謝鍾澍佳說：「有段時間想放棄自己，有段時間有抑鬱，多謝佢由黑洞將我拉番出嚟。」

阮浩棕陳曉華擸「飛躍男女」

藝人李子雄及張耀揚頒發無綫「飛躍進步男、女藝員」獎項，「飛躍男藝員」由梁舜燕的乖孫阮浩棕奪得，他在台上表現激動，坦言會做到自信而不自滿，之前獲得不少監製及高層提㩦的他，近日於劇集《異空感應》中表現出色。期間他感激家人時，一度爆喊。

而奪得「飛躍女藝員」的是近年已升呢擔任多劇主角的陳曉華，她在台上說：「多謝咁多同我走過一段路嘅監製、幕後同事、導演，大家就如一家人，多謝林志華，多年前你已經畀咗好多鼓勵我，呢個獎對我嚟講係一個祝福，係一個好大好大嘅鼓勵，我希望嚟緊嘅未來日子，我可以拎住呢個獎，繼續做好一個演員，好努力向前行， 我唔會停落去，希望聽到大家同我講陳曉華你做得更加好呀！」

陳懿德捧新人獎多謝「好朋友」 羅天宇眼濕濕

「最佳男新人」由張馳豪奪得，他甫上台即表示有一個小小的請求，就是希望大家給一眾入圍最佳新人的藝員掌聲，因大家都好努力，他亦非常感謝TVB各高層，當中包括樂易玲：「多謝樂小姐， 我好記得第一次見你嘅時候，因為踢波批斷鼻，我包住傷口咁見你，你都可以睇到我嘅潛質，證明你睇人功力深厚，好多謝你嘅信任同栽培。」張馳豪還有多謝父母，並揚言希望將來有好的薪金，令他們可以過更舒適的生活。

「最佳女新人」則由陳懿德奪得，她指自己沒有時間準備太多，但都好希望盡力去多謝所有幫過自己的人，最後更不忘要多謝「好朋友」，而頒獎禮的鏡頭即影住台下的羅天宇，他眼濕濕地拍掌，相當感動。

「聲夢幫」跳唱打頭陣

昨晚頒獎禮以大型歌舞揭開序幕， 除有「聲夢」歌手包括冼靖峰、張馳豪、潘靜文、趙頌宜，以及《中年好聲音》代表周吉佩、譚輝智等參演外，還有陳曉華、傅嘉莉、關嘉敏、廖慧儀、阮浩棕等落力演出，他們偕一班舞蹈員載歌載舞炒熱氣氛，由台下跳唱到台上，而在座的楊茜堯、羅子溢、陳豪及高海寧等邊搖擺身體邊拍掌，如睇演唱會一樣表現High爆。

溫兆倫獻計幫邵美琪報仇

今年台慶頒獎禮有不少具分量的頒獎嘉賓，當中包括「宇宙最強」甄子丹，以及久未在香港幕前亮相的溫兆倫，他與邵美琪（Maggie）甫上台頒獎，即大晒豪情一面，在台上特別向下月生日的Maggie送上兩張金卡片。兩人在後台受訪，指已經廿年無見，但有電話聯絡，溫兆倫指兩人都不喜歡說話，性格相近，溫兆倫因知道下月是對方生日，特登買了兩張金卡片送給對方，對於有傳當年兩人不和，溫兆倫即指：「仲提呢啲，可能當年拍劇劇情我推咗佢落火車， 之後可以開番套劇畀Maggie報仇。」