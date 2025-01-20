【是日通勝】

農曆十二月廿一

甲辰年 丁丑月 己丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、酬神、交易

忌：出行、動土、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：01、37、25

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

金牛座：謀事遇阻力，進退失據，有可能陷入財困。

雙子座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

巨蟹座：事業運回升，但對收入增長勿抱太高期望。

獅子座：單身者有條件吸引桃花，宜好好裝扮一番。

處女座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

天秤座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

天蠍座：社交運強，多與不同人互動，可啟發思考。

人馬座：工作上面對前所未有的挑戰，須保持鎮定。

山羊座：面對感情問題束手無策，多與愛侶溝通吧！

水瓶座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

雙魚座：運勢平穩，無驚無險，要懂得感恩和知足。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）羊 是非多

鼠：桃花旺，能夠給意中人留個美好印象。

牛：日夜顛倒太傷身，必須改善作息習慣。

虎：工作運欠佳，宜靜觀其變，保持低調。

兔：事業與財運俱佳，付出與收入成正比。

龍：感情運稍遜，已婚者提防第三者介入。

蛇：健康運不佳，若身體不適要及早求醫。

馬：情敵有可能出現，千萬不可掉以輕心。

羊：是日沖煞，易招惹小人，需謹言慎行。

猴：事業發展有點停滯，是時候進修增值。

雞：家庭運一般，易為瑣事向家人發脾氣。

狗：不應該妄自菲薄，要相信自己的能力。

豬：跟同事的關係不太好，工作士氣受損。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）20/1

【題】除舊迎新趕走霉運

陽曆1月20日04時01分，正式進入農曆年廿四節氣中的最後一個節氣「大寒」，代表溫度開始比小寒回升，亦是時候為踏入下一個節氣「立春」作準備。

新一年以「立春」開始計算，不是計大年初一，陽曆2月3日22時11分為立春日，亦即是乙巳蛇年的開始，年初一只是歲首。

隨着新一年將至，不少家庭都希望在年初一歲首來臨前，把去年不順暢的事情一一除去，迎接新的開始，於是有「洗邋遢」這一習俗，即為全屋和本人洗去霉運。以下教大家一個方便又有效果的做法，用10元左右在中藥店或雜貨店買一種叫丁香的植物，以煲湯袋裝起，放入鍋中加水煲熱，之後用這些水來洗抹家具。另外，把丁香袋扎在花灑頭來洗澡，便可把霉氣沖走。值得一提，根據藥典記載，丁香具有殺菌、消毒、除霉等功能，不妨儲存備用。

與此同時，最好把床單枕套均更換新的，而貼春聯放年花，有4個吉位可用，分別是東、東南、南、西南，開市吉日為初四、初七、初九和初十。如想上頭炷香，可於子時、丑時、卯時、巳時和午時。今年我為有緣朋友送上個「和」字，貼在東或西南方，可令全年風調雨順，豐衣足食。