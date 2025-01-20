台慶頒獎禮︱張振朗攞視帝先睇錢再諗結婚　龔嘉欣準備派雙封利是

《萬千星輝頒獎典禮2024》昨晚（19日）圓滿結束，各獎項亦名花有主，當中入行14年的張振朗憑劇集《反黑英雄》成為「雙料視帝」；入行16年的龔嘉欣則憑劇集《企業強人》勇奪視后！

兩位出爐視帝視后賽後齊齊受訪，賽前曾揚言要忍住眼淚的張振朗，結果在知道賽果一刻淚灑當場，他坦言在獲得「馬來西亞最喜愛TVB最喜愛男主角」後，預計自己未必有機會再下一城封視帝：「太突如其來，依家個腦仲空白緊，真係好開心，多謝成個《反黑英雄》團隊。」他笑言從未想過會獲獎，不過感謝詞必定要預備好：「萬一真係無啦啦係我都叫有一手準備。」問他有否覺得自己爆冷？他笑指要多謝姚子羚，因對方在宣傳期間已稱他做「視帝朗」，表示一定要請對方吃飯：「好多人都要請食飯！（食幾多餐？）一餐搞掂就最好，希望一年內搞掂晒，要去還神、做善事，可能係上世積落嘅福。」

談到今年入圍視帝的候選人位位實力強勁，問他覺得自己哪方面較優勝？他説：「應該咁講，我能夠躋身同佢哋一齊競選已經好開心，因為佢哋全部都係好有經驗嘅前輩，好多都合作過，喺佢哋身上學咗好多。」他感謝前輩黎耀祥對他的一直照顧，承諾不會令對方失望，會繼續努力，又表示雖然從兩位三奪視帝的前輩黎耀祥及羅家良手中接過視帝獎項，但不會因此增添壓力，因自己真心享受演戲。笑問他成功封帝會否順勢宣布跟女友楊㴓泳拉埋天窗？他笑謂：「攞獎項應該睇錢先，哈哈！搵多啲錢買間大屋畀我屋企人先。（又唔記得多謝女朋友？）頭先攞第一個獎多謝咗，一定要嘅，當然會同佢一齊慶祝。（入場支持女友賀歲片？）全家人一齊睇，套套都睇。」

出爐視后龔嘉欣對加入TVB 16個年頭，終於憑《企業強人》成功封后感到高興，認為獎項是屬於這個團隊：「頭先兩位頒獎嘉賓話個結果有驚喜，我個心跳好快，心諗唔知有冇機會呢？依家個感覺仲係好夢幻。」她坦言事前冇想過會獲獎，反而戥其他獲獎同事開心。談到賽果一出即有網民表示賽果爆冷，身旁振朗即力挺嘉欣，指她是實至名歸：「好多網民由《幕後玩家》開始已經話佢好戲。」嘉欣則坦言跟振朗合作《靈氣逼人》時取消了「最佳螢幕情侶」獎感可惜，她説：「嗰年取消，覺得好遺憾，估唔到今年可以同佢一齊攞獎，我哋兩個嘅經歷都好似。」笑指不合作CP反而雙雙獲獎。

提到她早前跟幾位同事一起出動鮑魚拉票，結果當中有3人獲獎，她指幕後同事平日工作辛苦，最重要是大家開心，問她對網民指賽果爆冷會否感到唔開心？她表示絕對不會：「我覺得好唔容易，獎項始終有限，好難攞，每一個角色嚟到都會當最後一次去做，因為唔知仲有冇機會去演個角色，我覺得我盡咗力。」提到她曾表示若封后會派雙封利是？她笑指是姚子羚提議，問對方意思是否指她封后會收入大增還是喜上加喜嫁得出？她笑謂：「開心事冇所謂，大家新年見到我就派雙封。」追問會否有喜事公布？她表示腦海仍一片空白，亦未有時間想如何慶祝，但一定會跟《企業強人》團隊吃飯慶祝。