台慶頒獎禮︱甄子丹自嘲捱唔到拍劇生活　爆粗唔代表冇修養

「宇宙最強」甄子丹昨晚（19日）在澳門擔任《萬千星輝頒獎典禮2024》頒獎嘉賓，講到賽果，他認為一定是公平公正：「我都想個個都攞獎，但係冇可能，無論提名或者得獎者都好值得稱讚，因為大家都付出好大心力，我自己喺呢個圈都好多年，大家嘅努力都值得鼓勵。（所以你喺台上建議要加人工。）我幫佢哋講出心聲，見到佢哋攞獎好開心，有得加人工就更開心。」他透露30多年前曾在無綫拍劇，坦言當年比現在更辛苦：「要應付好多場戲，廿四小時都冇得瞓覺，仲要背對白。（重返無綫會唔會好有親切感？）太耐，30幾年前，勾起好多回憶，有啲以前合作嘅PA都變咗大監製。」至於會否想回TVB拍劇？他自嘲：「我唔得捱唔到。（囡囡呢？）佢依家專注音樂方面，仲有好多嘢要學習。」另外，講到女兒甄濟如昨日21歲生日，子丹稱女兒及太太也有陪他過來澳門，頒獎禮後他便會合她們，又笑言：「囡囡剛剛21歲生日，夠年齡入賭場，我唔係好好呢樣嘢，但都會陪佢入賭場畀佢見識吓。」

提到在電影《誤判》的製作特輯中，身兼監製及導演的他在片場肉緊爆粗，他表示：「個個都爆粗，咁唔代表冇文化，亦唔代表冇修養，有文化都可以講粗口，呢個係片場文化，我唔係針對人，我OK咗先畀段片出街。」