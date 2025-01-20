今日（1月20日）是大寒，亦是二十四節氣中的最後一個節氣，同時屬於一年中寒冷的巔峰時期。大寒的「寒」字意指天氣極其寒冷，萬物潛藏，草木雕零，天地間生機暫時沉寂。在這一時節，養生顯得尤為重要，以下從飲食、起居、運動、情緒各方面，讓大家知道如何在大寒時節做好養生。

大寒是冬季的收尾階段，此時寒氣逼人，人體陽氣趨於內藏，容易出現免疫力下降的情況。根據《黃帝內經》中的「春夏養陽，秋冬養陰」的原則，冬季養生應註重「藏」，保持身體溫暖，保護陽氣。

飲食調理

中醫認為「藥補不如食補」，通過合理的飲食可以有效增強體質、抵禦寒冷。此時的飲食調理，應以溫補為主，避免生冷寒涼之物，注重健脾養胃和補腎強身。可選擇溫熱食材，如羊肉、牛肉、雞肉、鹿茸、枸杞、生薑等。這些食材可以幫助溫暖身體，補充熱量，增強抗寒能力。例如冬天常見的羊肉湯、枸杞紅棗茶等，既能滋補腎陽，又能驅寒保暖。

保暖護陽為先

大寒時節氣溫低，容易引發寒邪侵襲，導致感冒、關節疼痛等問題。因此，起居調養要以保暖護陽為首要任務。外出時應穿戴保暖衣物，尤其注意頭部、頸部和腳部的保暖。頭部是「諸陽之會」，頸部是寒邪容易侵襲的地方，而腳底有許多重要穴位，是「第二心臟」。睡前可以泡腳，促進血液循環，幫助驅寒安眠。

動靜結合

冬季運動可以提高身體的抗寒能力，但大寒時節運動應以適度為原則，避免大汗淋漓，以免陽氣耗散過多。推薦選擇柔緩的運動項目，如太極拳、瑜伽、八段錦等。這些運動既能活動筋骨，又能調節氣血，是冬季養生的良好選擇。另外，大寒時節清晨氣溫最低，空氣中的寒氣最重，不宜過早外出鍛煉。建議選擇上午10點後或下午陽光充足時進行適當活動。

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保持樂觀心態

中醫認為，情緒的調節對健康至關重要。大寒時節的寒冷和蕭瑟容易讓人感到鬱悶甚至抑鬱，因此保持良好的心態尤為重要。可以通過聽音樂、讀書、繪畫等方式紓緩情緒，避免因心情鬱結而影響健康。