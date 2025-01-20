戴祖儀3個月大處女出道　28年後捉住任達華世紀合照

昨日台慶頒獎禮，其中一幕高潮就是由影帝任達華聯同方中信做視后頒獎嘉賓，3月就70歲的任達華風采依然，身形Fit爆，很多網民都希望他可以返TVB拍劇。不過當中最興奮一定是戴祖儀，大家都知她的真正處女作，就是28年前華哥主演的電影《我是一個賊》，當年祖儀只得3個月大的B女。

祖儀今日（20日）亢奮在社交網晒出與華哥的合照，再找回當年《我》片劇照做對比，只見相中華哥給祖儀直豎拇指，祖儀還伸一伸脷，有點怕醜。她講述這張世紀合照的拍攝經過：「事隔28年的合照🥰頒獎禮一完結就喺lift度遇到任達華前輩，然後就同佢講『我BB仔嘅時候同你拍過戲😳！』佢好驚訝：『真係㗎？邊套啊？』『我是一個賊😳』多謝身邊嘅工作人員即刻叫我哋合照😆開心！係緣分呀！」

1995年上映的《我是一個賊》由敖志君執導，講述任達華被上司陷害成為警方通緝犯，為報復而綁架了由邱淑貞飾演的上司女兒，豈料相處下來漸生情愫，由敵人變成亡命鴛鴦，化身雌雄大盜去劫富濟貧，二人更私定終身，誕下一名兒子。可是畢竟是通緝犯，最終任達華與邱淑貞寧死不投降，送走初生兒子後，雙雙死在警方亂槍掃射下。

戲中一幕講述任達華潛入醫院欲偷偷帶走初生兒子，面對眾多BB不知誰才是親生骨肉時，誤以為一個食手指的BB就是兒子，而這個BB正是還未夠3個月大的戴祖儀。原來祖儀是童星出身，拍過電影及教育電視，《我是一個賊》才是她的「出道作」，見她被任達華抱着淡定的樣子，似乎細細個就有演戲天分，難怪森美也留言：「你以前嘅演技好啲！」