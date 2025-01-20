賀年拌手禮　鹹甜鬆脆

去拜年，拌手禮不可少，新年最有人氣的首選曲奇和各式餅乾，用來作下午茶點最好不過。想邊喝兩杯邊聊天，鹹香的堅果類最好不過，鹹甜鬆脆的口感，無論配茶、咖啡或酒都咁夾。

荽香誘人

近年曲奇口味愈見新奇，人氣甜品店今年推出的賀年甜點禮盒系列有12款特色味道，最近推出的芫荽香蒜曲奇，選用自家製芫荽香蒜醬和牛油曲奇配搭，帶有濃郁的氣息，適合大家在新一年來個口味挑戰。其他有鐵觀音開心果、伯爵榛子、奶香烏龍桂圓紅棗和鹹蛋肉鬆等口味，客人可以單盒選購，也有2件裝喜蛇迎禮盒和4件裝的瑞蛇迎春禮盒選擇。

邊吃邊賞花

很多家庭於新年會買年花，若然是細小窩居，一樣有計。本地烘焙品牌推出一系列新年美點。賀年開運年花禮盒的匚面有一棵栩栩如生的年花擺設，內裏是金銀滿屋朱古力堅果曲奇、賀年糖不甩蝴蝶酥、金芝麻堅果脆球和開心果士多啤梨鳥結糖，造型寓意吉祥。賀年精緻禮盒有富貴金桔曲奇朱古力、和賀年糖不甩蝴蝶酥等。今年特別設計的賀年曲奇禮盒，有傳統的金桔、金荁茶和紅棗等口味，而且造型可愛吸睛。同集團另一間餅禮專門店推出新年特別版‧蝴蝶酥禮盒，可按個人喜好選蘋果山楂、三星葱芝士或日本柚子香梨等3款口味。24精選錦繡禮盒更有多款曲奇口味，最啱花心的你。即日至2月12日在門市選擇3盒蝴蝶酥禮盒15件裝，讚好官方社交平台，可獲1盒單口味蝴蝶酥禮盒9件裝或現金禮券，數量有限，送完即止。

香港限定

很多時新春都會推出限量版，連鎖百貨店在這個新春預備了多款賀年美食，香港限定的有加大號車厘子酒心黑朱古力禮盒、酥脆的牛油芝士脆條新年禮盒和Percy小豬錢罌連果汁味橡皮軟糖，高質美味。另外還有比利時朱古力雜錦餅禮盒 、比利時雜錦朱古力禮盒 ，還有蘇格蘭牛油香酥餅禮盒及雜錦朱古力餅禮盒等，即日至2月2日，指定精選餅乾禮盒可享購買第二件半價。

豐盛選擇

按不同喜好揀選賀禮，最是貼心。高級日式超市不同門市於即日至2月7日或11日舉行新春賀市主題，為大家帶來一系的新品。除有新出的賀年黃金年糕和五香臘味芋頭糕外，日本新年赤海老煎餅、雜錦烤蝦餅和赤海老烤蝦餅，讓大家吃過笑哈哈。台灣品牌的全新限定禮盒，蘋果酥、鳳梨酥和山丘芭娜娜各有特色。另外還有攪鬼的稻米禮盒和特別圖案設計的賀年果汁，總有一款合你心水。

香口小食

和久未見面的朋友共聚，最好就是邊飲邊傾。本地中菜集團今年除推出招牌棗皇糕、如意蘿蔔糕、椰汁年糕和臘味芋頭糕外還有2款精美禮盒，汁醬小食系列尊貴禮盒內有自家研發XO醬，精選小食是琉珀核桃和脆魚花生，用來作佐酒小食也不錯。