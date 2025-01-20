Edan開生日P獲贈專業錄音咪　自爆去年諸事不順被落降頭？

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）今日28歲生日，他昨日獲海外後援會聯合搞咗個生日會應援，舉行咗2場生日會千，爵屎（Edan粉絲暱稱）更請來「正印」小儀做司儀。席間，Edan與爵屎大玩遊戲和切蛋糕，海外後援會還預備個驚喜，集合香港與海外的爵屎祝福影片，令Edan十分感動！今年成為唱作歌手的Edan，又獲贈家用專業錄音咪，爵屎希望他可以創作更加多好的作品。寵粉的Edan即席在社交網開Live，讓無法出席的香港與海外爵屎一齊參與其中。

席間，Edan又向爵屎真情剖白，感慨指27歲的自己經歷咗好特別嘅一年：「自己多咗好多唔同嘅經歷，有好多唔同嘅感受，大家見到有啲事情，大家見唔到嘅，我都發生好多唔同嘅事情，的確有好多以往未體驗過嘅感覺，或者有好多唔同嘅情緒。個天係咪玩我？Keep住發生好多控制唔到，匪夷所思嘅事。」你笑指可能被人落降頭：「我都有懷疑過，身邊嘅朋友話你呢排風水真係好差，真係搲晒頭，點啊？各方面一路發生好多事情。」

他續指27歲對自己嚟講係轉變嘅一年，認清更多嘢嘅一年：「以往嘅自己可能有啲天真同幼稚，唔夠成熟，有啲嘢可能諗得太簡單，呢一年係有機會審視自己嘅不足，我形容為有一種變化嘅感覺，可能28歲嘅Edan會係新嘅出發或者轉變。」Edan又多謝爵屎們一路以來都給力量、勇氣與動力他，希望繼續同大家一齊去探險和探索！

最後，Edan繞場一周與爵屎們近距離接觸，大合唱《My Apple Pie》，現場充滿住濃濃的愛！