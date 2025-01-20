姜皓文賀歲片分飾兩角　與歐陽震華馬國打對台

今年馬來西亞賀歲檔競爭相當激烈，藝人姜皓文及李璨琛等為主演電影《哈哈哈新年喜戲》現身當地宣傳，而歐陽震華及蘇志威則「打對台」，同時間飛往馬國，為另一套電影《半斤百两》造勢。兩套電影各有粉絲及捧場客，可謂平分春色。

姜皓文今次於《哈》片內既是主演、一人分飾兩角，還要兼顧幕後工作，盡心盡力。活動上更播出一眾圈中好友包括古天樂、張家輝及苗僑偉等的祝賀短片，令他感動到哽咽流淚，最後不禁用手拭淚。談到今次的故事骨幹，他透露源自自身在兒童院長大的經歷：「細個時我有好多天馬行空嘅想法，會幻想舍監困我喺黑房、賣咗我，呢件事我同太太講過，佢就將呢個寫入劇本裏面。」

至於有份參演的林盛斌（Bob）則笑指今次最大收穫，是跟心目中的女神宣萱對戲：「我細個就睇佢嘅《壹號皇庭》同《尋秦記》，佢同古天槳嘅（緋聞）係假嘅，同我先係真，我喺戲入面明戀佢，仲要癡漢迷戀嘅形式，真係好搞笑。」

至於歐陽震華（Bobby）今年簽約英皇後正式轉跑道闖影壇，首個任務便是夥拍蘇志威等拍攝《半》片。近日他現身馬國宣傳時，被發現消瘦不少，短短數月便像變了一個人般，網民不禁留言：「瘦咗咁多」、「這個是最近的嗎？好年輕」、「瘦了好喜歡他」。未知是否減肥成功的關係，他放膽於當地四出覓食，叻沙、多士、炒貴叼無一放過，還拍片推介，引來不少網民回應及討論。