《愛．回家》CPU譚坤倫恐被賣到KK園？北上搵食被邀半夜試戲有可疑

藝人譚坤倫（Alan）去年4月離巢效力13年的無綫，轉攻內地發展，他曾在《愛．回家之開心速遞》中飾演IT部的CPU而被觀眾認識。Alan6歲就被送到內地少林寺習武，一直以來都保持着健碩的身材，昔日在TVB不乏騷身手及晒肌畫面。他昨日凌晨（19日）在社交網的限時動態貼相出Post，透露凌晨有導演找他試戲，此事讓網民擔心他受騙被賣去KK園等的詐騙園區！

內地男演員王星被騙去KK園掀起娛樂圈恐慌，Alan更新限時動態，就讓人替他抹一把汗，他寫道：「呢個鐘數突然間被人叫去見導演試戲！00：48！」從Alan的照片可見，他疑似在車廂中拍攝凌晨天黑的路面情況，街上車子不多，甚為冷清。

他在內地工作多月，他早前就大呻臨近年關、面臨失業，對前景憂心忡忡。因此他的動態頓時令網民擔心他為「搵食」誤墮騙局被人賣豬仔，賣到緬甸詐騙園區，網民紛紛叫他小心，不想再有不幸事情發生。9小時後，譚坤倫在限時動態連發兩個Post報平安，他貼出一張天亮的山頭的照片，山腳有約15輛私家車停泊，他在照片上寫上：「早晨，多謝大家關心，成日驚我畀人潛規則，或者呃去KK園，人哋搵我咁急，係因為劇本出咗啲新角色，需要識得打嘅人，而佢哋嘅開機時間比較急，導演接近冇乜時間去見人。」

譚坤倫另一個動態則貼出一張從電梯門半打開的照片，電梯門外有一張黑、金色的「歡迎光臨」地氈，他在相片上寫上「我哋男主角真係爆紅咗，樓下勁多粉絲，我係冇位行入嚟，今日係超級誇張！」雖然譚坤倫未有說明那位男主角是誰，但他暗示劇集的男主角受歡迎，有勁多粉絲等候，所以大家不用擔心，他的人身必定很安全。