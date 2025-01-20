蕭正楠失落男配網民洗版轟不公　大肚黃翠如銷假撐老公都輸感失望

藝人蕭正楠於無綫頒獎禮提名名單公布後，已獲不少網民和公司同事大感不值，不少人都看好他可憑着台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》一人分析三角，演出獲讚賞的角色候選視帝，殊不知最終阿蕭居然不在候選之列，令人嘩然！最後，他竟只可以劇中角色淪為角逐「最佳男配角」。

賽前呼聲最高的「最佳男、女配角」均落在網民一致選出的蕭正楠和黃翠如身上，而已懷孕多月，腹大便便的翠如亦有盛裝出席頒獎禮，跟老公坐在一起，大家都期待看二人奪獎一刻時，最後「最佳男、女配角」爆冷由林景程及傅嘉莉奪得，阿蕭和翠如雙雙沒獎，網民大感不值，內地及香港網民於不同社交網「洗版」，紛紛留言：「林景程確實不錯，但蕭正楠那個角色比林景程發揮好很多。」、「呢個世界就係唔公平，黃翠如大住個肚過澳門，點解佢哋兩個都攞唔到？蕭正楠男主角既戲份比人調咗落去男配角都係攞唔到... 」

對於網上洗版大感不值，翠如接受東網獨家訪問時，被問到跟阿蕭有否感到失望？為何個肚咁大都要出席時，她坦言：「其實本身我係有同公司請假，不過公司叫我去！（公司暗示你哋有獎？）我都會心底裏面以為有啲祝福會畀Edwin，不過唔緊要啦！」言語間明顯失望。