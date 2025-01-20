陳自瑤視后5強不入惹全城質疑　親認感失望：賽果我都好Surprise！

昨晚（19日）無綫台慶頒獎禮多個賽果出現「爆冷」情況，而最多人熱議的當然是視帝、視后，其次就是視后陳自瑤（YoYo）、胡定欣5強不入，「最佳劇集」由《反黑英雄》奪得，《婚後事》、《巾幗》一個「安慰獎」都沒有，網民不斷「炸爆」各平台，指是最難看的一屆。YoYo憑着《婚後事》打入視后最後10強，雖然有很強的對手楊茜堯、林夏薇等，但此劇收視、口碑及她與羅子溢劇中的表現均獲讚揚、有突破，陳自瑤亦不是沒有跑出的可能，不過，最終她竟然5強不入，網民戥她不值。

對此，YoYo接受東網獨家訪問時謂：「其實尋晚自己都係抱住平常心，因為真心對手好強，我自己都係睇好茜堯攞獎，一係佢一係薇薇，最後個賽果我都好surprise嘅。（視后5強最終不入有否失望？）咁我都真係有少少失望，我自己諗未攞到視后，但有5強都開心，點知5強都冇，咁嗰刻係有失望。我自己好鍾意《婚後事》呢套劇集，唔係因為我自己演，係因為劇本寫得好好，一個獎都冇，我戥監製同編劇可惜啫！唔緊要啦！下次繼續努力！」YoYo坦言都特別謝頒獎嘉賓任達華，因為對方於台上指心水視后是她，她謂：「我好多謝佢，因為佢頒完獎落台後，佢走咗嚟我身邊同我講咗一句：『妳做得好好呀！』呢句對我嚟講真係好大鼓勵，所以我真係好多謝佢。」