張敬軒過大海開騷破晒紀錄　憶當年與父睇恐龍展感人事哽咽

歌手張敬軒於澳門倫敦人舉行共33場的澳門演唱會日前圓滿結束，他除了打破歌手於演唱會場館開騷紀錄，同時亦打破了當地演唱會史上紀錄。軒仔特別為演唱會加入新元素，除了揀選一些之前未有獻唱的歌曲，又特別為加場訂造3套全新歌衫，務求為樂迷送上驚喜。

甫開場，軒仔便笑問：「其實我想問吓係咪咁多場都係同一班人嚟㗎？」然後便說：「我要同呢個場嘅朋友Say個Hi，Thank You。亦都要多謝入過場，再一次入場嘅朋友嚟支持我。」軒仔謂很開心完成上一輪的演唱會，加上主辦單位再次邀請加開4場總共演出了33場演唱會，是他人生最長一次一個駐場演唱會。

而世界各地歌迷亦專誠飛到澳門睇騷，他說：「今晚都見到好多Fans喺唔同嘅地方嚟，有香港、澳門、我老鄉廣州、北京、雲南、福建、重慶、台州、順德、深圳，咦！有觀塘嚟嘅朋友，哈哈、天津、悉尼、紐約，特登飛返嚟呀？咁咪好貴囉？」

一如以往，演唱會場外，都有售賣軒仔的周邊，以往有唱片、Tee等等，這次亦有全新單品上架 - 「Dahlia大麗花（膠花）」。當歌迷收到風這次會有膠花出售時，便於社交媒體瘋狂討論，笑說要抽出建議入貨膠花的「幕後黑手」，而軒仔亦於社交媒體上表示並非自己主意，十分搞笑。

自開賣以來每日都售罄，對於這個「奇怪」的現象，令軒仔於開場跟大家打完招呼後忍不住問：「相信入場之前有好多朋友幫襯咗出面嘅Merchandise，原來真係會有人買支膠花㗎！我知係$100呀，但咁你都買嘅，有冇搞錯？因為呢兩日台面啲機關要試行，同埋我肥咗，啲歌衫要改，所以我未追究到係邊個諗呢支膠花出嚟！但買還買，千祈唔好將兩支花擺喺我隻黑膠碟兩邊，坐喺度嘅時候我有啲驚，或者隻黑膠碟唔好楝喺前面。其實要講番，主辦單位同我講唔係膠花，係絲花嚟嘅。但有區別咩其實？」引來全場大笑。

當唱到《故園花茶》時，亦勾起他不少童年往事，其兒時很喜歡恐龍，小學時廣州天河體育館舉行了一個恐龍展，恐龍展開幕不久，他很多同班同學已經去過，更將要去過展覽才有的postcard帶回學校炫耀一番，軒仔當時羨慕不已。一天，軒仔便跟爸爸說想看恐龍展，爸爸說好，然後問多少錢，軒仔說50元一張門票：「50蚊喺嗰陣時已經係我哋屋企一家三口差唔多三分一個月、甚至乎係半個月嘅口糧。爸爸冇出聲，然後話星期六同我去。」

結果軒仔跟爸爸到了體育館門口，望了門口一陣子，剛好有位在展覽工作的阿姨經過，張爸爸便問可否帶軒仔入展覽，他當時爸爸說：「我哋屋企比較困難，但係個仔又好想去，所以好希望阿姨幫個忙，帶個仔入去就得㗎啦，之後唔使理佢㗎。個Auntie好好咁帶咗我入去，行咗幾步擰返轉頭見到我老竇，佢係一個殘疾人士鋪咗張報紙喺地下坐喺街邊、坐喺部單車隔籬，等我睇完出嚟。我已經入咗閘㗎啦，我喺閘入面衝返出嚟，同阿爸講『爸爸我唔去啦，你唔同我去我都唔去』，然後我老竇就有少少發忟憎話佢已經厚住面皮叫個阿姨接我入去，我都唔去！』」

談到此時，軒仔開始有點哽咽，然後續說：「我話唔好啦，我唔想抌低爸爸。所以尋晚綵排唱呢一首《故園花茶》嘅時候，尤其我爸爸媽媽最近重新搬番嚟香港，其實佢哋走咗唔係好多個月㗎咋，佢哋三個月返咗去，跟住返番嚟，我見到我老竇又老咗一圈⋯⋯ ，所以我想藉住呢首《故園花茶》、藉着內心呢份情感，喺度同各位真心講一句，當大家有時間多啲返去陪吓爸爸媽媽，因為佢哋唔係事必喺我哋身邊。」不過，原來恐龍的故事還有後續，軒仔隨後補充：「其實之後我同爸爸離開體育館準備返屋企嘅途中，見到體育館外圍嘅鐵絲網穿咗個㝫喎，最後我同爸爸就喺呢個窿入咗去睇恐龍展。」全場頓時爆笑，他又笑說：「我諗現場應該唔會有人睇霸王飛啩，嗱！我唔係鼓勵人睇霸王飛呀。」