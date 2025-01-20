鍾舒漫壓力爆煲失聲　上月情況惡化：突然抖唔到氣

獨立創作歌手鍾舒漫（Sherman）日前接受新城節目主持漢陽訪問時大談神蹟，她說因不懂面對群眾壓力，遇上人生第一次失聲，所以向上帝求助：「祢帶我嚟到比賽仲贏埋冠軍，有機會簽合約先失聲，係咪我有咩地方做得唔好？嗰時我覺得乖就有獎勵，一定係我唔乖才會有事發生。」她記得有一日好傷心、好失落在街上行時，第一次聽到神的聲音回覆她，她說：「我只係想妳開心！」即時瓦解了她覺得自己做得不好才導致失聲的想法，恰巧地遇上神醫，經過一段時間醫治失聲，終於2007年正式出道。

正式出道後，她再遇上多次打擊，自言不是白雪雪的靚女，音樂路線又不合適當時的香港音樂市場。就在這時，第二次神蹟出現了。她透露當時錄完新歌《給自己的信》歌曲翌日，就要參加一個演出，正當演唱後預備離開，當時的舊唱片公司英皇老闆楊受成帶保鑣走入後台跟她握手，並大讚唱得好好聽及講明一定要把《給》歌派台，果然不久之後，歌曲播到街知巷聞，又有機會年尾音樂頒獎禮，她表示要多謝填詞周耀輝寫咗一首引起好多人共鳴的好歌給她。

在2022年時，她再遇上第二次失聲：「在2015、2016年開始發現把聲唔能自主同唔不隱定，愈來愈失信心，迷失咗自己同把聲，直到2022年直情冇咗把聲。平時講嘢好正常，但唱歌就好似有十幾個人揑住把聲，好痛苦，2024年12月有日突然抖唔到氣。」在她最失落時候，又聽到上帝聲音，說她不是身體有問題，只是個心要治療，又安撫她身在安全地方毋須擔心，結果她開始深呼吸，只想簡單的事，讓自己慢活下來並學懂聖經中所講的思想，心如何思量，就會是怎樣的人。