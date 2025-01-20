無意識誘惑　慾火大爆發

靚女唔小心走光，男人就算平時幾咁一本正經，總會忍唔住偷望兩眼，AV業界資深人士神仙乙表示，呢種無意識誘惑確係比起刻意喺男人面前搔首弄姿更吸引，睇埋日本AV界嘅無意識誘惑系列，就會更清楚呢種吸引力有幾勁！

美尻經理

喺WANZ出品嘅《我受不了經理的屁股》入面，逢澤美優係一間棒球俱樂部嘅經理人，每日負責處理雜務，仲會換上緊身運動裝，陪伴一班隊員進行訓練。某次練習期間，美優不慎被棒球擊中，搞到暈暈哋，喺隊員明仔參扶下，去到更衣室休息。由於美優嘅運動褲太短，露出半個又圓又光滑嘅屁股，血氣方剛嘅明仔又點會唔乘機抽水呢！勢估唔到美優嘅體質極其敏感，被明仔搞到興奮莫名兼爆發潮吹，兩人亦忍唔住脫去身上嘅束縛，就地激戰！

汗濕女工

由MOODYZ推出嘅《無自覺誘惑的清潔女工姐姐》，當中嘅男主角阿樂單身寡仔，平時冇做開家務，房東擔心佢會搞到單位變垃圾崗，特別聘請清潔女工神宮寺奈緒上門幫手執屋。奈緒唔止生得靚女，身材仲好豐滿，令阿樂忍唔住偷望對方。唔望由自可，一望先發現奈緒因為太落力打掃，搞到香汗淋漓，令單薄嘅衫褲變咗透視裝，胸圍底褲現晒形！見到阿樂睇到下面硬晒軚，奈緒笑笑口上前，順便幫對方清除埋體內積存已久嘅慾火！自此之後，阿樂頻頻搵奈緒上門開工，用盡各種方法嚟解決慾火急升嘅難題！

飢渴人妻

由S1製作嘅《瘦身巨乳人妻不知不覺的誘惑》，講述結婚多年嘅仁藤沙耶香一直為自己有一副好身材而感到驕傲，可惜老公似乎睇厭咗，搞到呢位人妻決定喺打扮上着得性感一啲，希望令對方重拾性趣。亦因為咁，當沙耶香出門口倒垃圾時，一彎低身，心口對G奶幾乎倒埋出嚟，剛好行過嘅鄰居雄哥見到，即刻按捺不住，膽粗粗伸出鹹豬手！由於沙耶香太耐冇性生活，加上雄哥又咁欣賞自己嘅身材，索性拉對方入屋，好好享受久違嘅快感！

簡評

本仙一向崇尚自然，所以特別欣賞無意識誘惑系列，而今次介紹嘅3部作品中，以《瘦身巨乳人妻不知不覺的誘惑》最得本仙歡心，事關女主角仁藤沙耶香嘅氣質端莊溫文，呢次扮演人妻角色實在太啱Feel，加埋換上低胸便服同不自覺咁走光，令影片好有寫實感，觀眾自然睇得更投入！