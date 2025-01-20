盧瀚霆Jeremy孖宣美開騷　化身小粉絲練定韓文

MIRROR成員Anson Lo（AL，盧瀚霆）及Jeremy（李駿傑）將聯乘韓國天后宣美SUNMI於2月13日及2月16日於亞博舉行音樂會，屆時勁歌狂舞熱爆舞台。而AL和Jeremy現身Studio為音樂會拍攝海報，二人期待與偶像同台，AL自認是Fans Boy，不敢與宣美「鬥舞」。Jeremy入行前曾立志在韓國成為藝人，這次與SUNMI同台做騷圓昔日「夢想」。同台演出「傾偈環節」在所難免，AL就話學韓文同對方交流，但賣關子叫Fans入場睇佢「騷」韓文。AL與Jeremy私下都有唱「韓文歌」，所以屆時合唱毫不擔心，但會努力練習發音。

SUNMI難得來港做騷，兩位「Fans Boy」諗定點樣討好前輩，Jeremy就為偶像列出「遊覽路線」：「如果有機會帶佢去中環海濱睇夜景、大佛，甚至山頂啲餐廳食飯，將最靚嗰啲比晒佢睇。」而AL就擔心SUNMI檔期緊密，安排「早、午、晚」三餐為對方「洗塵」：「可能叫啲街頭小食，好似格仔餅、雞蛋仔等等，或者叫啲點心比佢試吓。」

早前二人前往韓國習訓，與當地跳舞導師排舞，令到舞技大為提升，AL表示前輩的歌難跳，會下苦功做到最好。而Jeremy就話期待與SUNMI唱「廣東歌」，但未有頭緒為對方「揀歌」：「佢唱MIRROR或者個人單曲都係榮幸嚟，可能唱《焫著》容易啲。其實出韓文歌係我嘅夢想嚟，今次終於同偶像同台已經係圓夢，希望今次有機會比韓國人知道我哋。」

而在習訓期間，SUNMI更突然到訪探班，令他們興奮不已，仲用韓文跟偶像打招呼。SUNMI都表現雀躍，即場哼《Hey Hey OK！》和《TOXIC!》歌詞，令二人非常驚喜，而他亦向偶像表達心聲：「你永遠都是很精彩，由Wonder Girls年代到現場都是很了不起！」期間三人不時自拍，當SUNMI拖住AL手臂時，他興奮大叫：「今次夢想成真了！」SUNMI就大讚二人在台上「有型」，她亦擺出Jeremy招牌Pose，足見做齊功課見面，還向對方請教廣東話「拜年」，最後亦相約二人香港食晚飯，Jeremy就話要搵好餐廳為K-Pop女皇洗塵！