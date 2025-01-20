Spencer Scott　力挺巨胸勁吸金

能夠挺起胸膛做人，係有自信嘅表現，除咗易啲吸引異性，吸金力亦會增強，美國脫后Spencer Scott就係好例子，自恃樣靚波又大，敢於騷哥利，又鍾意出風頭，結果一脫成名，躍居成人業界嘅吸金王！

熱情奔放

美國四仔界不乏靚偈索女，因乜解究來自美國喬治亞州亞特蘭大嘅Spencer Scott有本錢脫穎而出？答案咪就係熱情囉！查實有睇過Spencer Scott嘅四仔作品，就會發現呢位靚女唔止床上表現夠晒狂野，就算應付文場都展現出熱情奔放嘅個性，而且睇得出係發自內心，唔係扮出嚟！原來阿妹嘅性格向來活潑又活躍，好容易結交到新朋友，又勁鍾意體育運動，試過玩體操、跳舞、跳彈床，但最鍾意做啦啦隊，皆因制服夠性感，能輕易成為眾人焦點。講開又講，阿妹因為身手了得，仲曾經喺美國全國啦啦隊比賽中奪冠添！

一脫成名

Spencer Scott好清楚自己唔係讀書材料，高中畢業後就投身社會，去咗著名嘅波霸餐廳Hooters做女侍應，呢份工更成為其人生轉捩點。要知道Hooters以大波女侍應作招徠，擁有一對34DD巨乳嘅Spencer Scott，個樣靚得嚟又熱情好客，話咁易成為店內人氣王，冇幾耐就獲模特兒事務所招攬拍攝裸體寫真。

由於阿妹唔抗拒裸露出鏡，其處女寫真得到唔少好評，喺裸模界踏出成功第一步。之後佢又獲著名四仔片廠Hustler Video賞識，經過一番考慮，決定接拍，但條件係演出對手僅限女性，而出道作《Barely Legal #123》面世後，更成為當年嘅脫界新人王，每次有新作推出都大受歡迎。近年Spencer Scott踩入埋成人網紅界，兼且同情趣玩具品牌推出聯乘產品，真係好有商業頭腦！

Profile

出生地：美國喬治亞州

身高：162cm

三圍：34DD-27-37

近年主攻成人網紅市場嘅Spencer Scott，除咗成立製作公司拍小電影，仲開設埋模特兒事務所，果然有商業頭腦！