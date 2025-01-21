【是日通勝】

農曆十二月廿二

甲辰年 丁丑月 庚寅日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：動土、嫁娶、移徙

忌：祭祀、結網、出行

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：24、29、48

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：頻頻遇到不如意的事，內心有一種無力感。

金牛座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

雙子座：愛情運極好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

巨蟹座：事業愛情兩得意，好好把握今天的好運氣！

獅子座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

處女座：財運平平，投資要審慎，太急躁容易受騙。

天秤座：愛情運急升，無事獻殷勤，伴侶會更愛你！

天蠍座：投資有進帳，但不能強求，亦要見好就收。

人馬座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

山羊座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

水瓶座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

雙魚座：做事忌得過且過，全力以赴才可獲得佳績。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）猴 易破財

鼠：易因理財問題爭執，有伴侶者要慎言。

牛：諉過於人是大忌，還是先做好本分吧！

虎：工作運一般，要正視問題，不要逃避。

兔：運勢上升，爭取工作表現的時候來了！

龍：健康運平平，外出前要留意一下天氣。

蛇：對感情問題拿不定主意，誤己又誤人。

馬：身心狀態不俗，可望迎來愉快的一天。

羊：事業發展機遇陸續有來，可大展拳腳。

猴：是日沖煞，財運欠佳，投資容易虧蝕。

雞：手頭上有不少工作要處理，不宜分心。

狗：各方面運勢都欠佳，需調整一下情緒。

豬：工作運強，有利求職面試，成功在望。

【暢所欲玄】（玄學家黎宜銘師傅）

乙巳年民間最流行的求財方法

在道教信仰中，趙公明被尊稱為「財神」，其形象神威英武，面色黑如墨色，手持神鞭，乘跨黑虎，手灑錢財金寶，代表財富和公理。

每年農曆正月初五是迎財神的大日子，因財神是掌管人間財富的道教神仙，在中國民間大受歡迎，民眾在當天子時開始焚香跪拜趙公明神像或向天空頌起「良辰吉日，財星拱照，焚香跪拜，玄壇元帥，賜我財寶，千處來求，萬家相請，趙公明臨宅護祐合家平安」。

為甚麼玄壇元帥財神趙公明又稱趙玄壇及黑口黑面？原因是趙公明長期幫玄壇教主張天師看守練丹爐，被煙熏黑了臉。

另外，每年農曆正月二十六是觀音借庫的日子，信眾會在當天零時開始排隊進入道教的觀音廟（廟是道教的活動場所，佛教則不焚竹簽香也不燒金銀衣紙，所以很容易分辨）上香及焚燒金銀紙錢禮敬神明。廟內工作人員會協助善信排隊及打開庫箱，給人們抽出寫有錢財數額的紙條，這紙條上的財款數目就是神明借給你今年的財款，把財款紙條帶回家放在新一年（乙巳年）的風水財位，但要記得農曆年底去借庫的廟上香跪拜及把紙條連金銀紙一起送入廟內聚寶爐焚化，作為感謝。