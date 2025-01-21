apm與國寶大熊貓家族齊賀年 6呎招財金熊貓迎春接福

【特約報道】新春伊始，國寶大熊貓家族向大家拜年! 新鴻基地產(簡稱新地)旗艦商場apm今年春節夥拍旅居西班牙藝術家Aleksandr Pushai，在中庭打造1,500 平方呎的「鴻運熊貓屋」，6隻大熊貓正在熊貓大宅準備過新年，並在6大場景，包括「6呎招財大熊貓」、「俏皮大熊貓爆竹迎春」、「大熊貓順風人力車」等，與顧客互動兼送上無限祝福。

景點1: 逾6呎高招財金熊貓

逾6呎高的招財金熊貓正坐鎮「鴻運熊貓屋」，一身金色造型貴氣十足，手執「招財進寶」祝福語，祝願每個到訪鴻運熊貓屋的客人，在新一年都風生水起。

景點2 : 熊貓兄弟疊高高 俏皮大熊貓爆竹迎春

鴻運屋前一對大熊貓兄弟正在嬉戲，玩耍兒時騎馬疊高遊戲，場景不但溫馨惹笑，更有「步步高升」的祝福寓意。鴻運屋頂上、俏皮大熊貓已備好春節爆竹，等待簷下的孖寶大熊貓兄弟點燃，準備與每位客人以爆竹除舊歲，以熱鬧迎新春。

景點3: 國寶送元寶好事成雙

大熊貓雙手捧住大金元寶，在另一邊竹林場景與大家拜年，以國寶送元寶為概念，祝福大家在2025年好事成雙，金銀滿屋。

景點4: 甜蜜熊貓傳揚愛意

大熊貓在甜蜜荷花池送上親吻，池塘綴以竹葉、年花等，典雅別緻，既祝願中西情人節甜蜜溫馨，亦有竹報平安的寓意，祝新歲如意吉祥。

景點5: 大熊貓順風人力車

鴻運熊貓屋四周放置各款年花及桃花，大熊貓已備順風人力車，接載各位客人在藝術裝置中行大運；大熊貓也準備手機與客人一起自拍打卡，留下春暖花開的美好時光。

景點6: AR鴻運熊貓照相館

由20/1 起設有AR鴻運熊貓照相館 ，顧客只要掃瞄在鴻運熊貓屋四周的二維碼，即可進入照相館選擇相框，在鏡頭前化身得得意意的賀年熊貓吉祥物，並下載相片與家人朋友開心分享，隨時隨地為親友送上滿滿窩心祝福！