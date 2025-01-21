與李炳憲演夫妻！孫藝珍復出作煞科預計今秋上映

韓國女星孫藝珍於2022年3月與合拍韓劇《愛的迫降》而撐着的男星玄彬結婚，同年11月誕下兒子，去年她宣布憑名導朴贊郁執導的新片《無可奈何》復出，而男主角是李炳憲，是繼2002年韓片的韓片《JSA安全地帶》，時隔20多年與朴贊郁合作。

今日（21日）有消息指《無》片已經煞科，預計於今秋上映。有關人士表示：「電影已經於本月15日完成為期5個月的拍攝。」《無》片改編自美國小說《The Ax》，講述李炳憲飾演的「柳萬秀」被工作了25年的造紙公司解僱後，為了保護妻子和兩個孩子，以及守護千辛萬苦買的房子而展開重新就業的故事，孫藝珍則飾演他的妻子「美莉」。

首張劇照亦於今日曝光，戴住工作手套和穿着拖鞋的李炳憲與身穿短裙的孫藝珍捉實對方的雙手在公園起舞，場面溫馨。朴贊郁表示：「我是在2017年開始寫劇本，能夠將最想拍的作品完成，真是感激無量。」李炳憲就指非常期待今次作品，孫藝珍則說：「看着製作的過程，我相信真的會有非常帥氣的作品誕生，好想快些讓觀眾看到這部作品。」而女星柳妍（音譯）昨日（20日）在社交網公開煞科宴上與孫藝珍的合照。