wwwtc mall聯乘知名澳洲設計師打造「錦繡開運桃花園」　靈蛇獻瑞　精彩賀歲

【特約報道】為迎接靈蛇新春、歡度新歲，坐擁維港美景的銅鑼灣wwwtc mall今年與澳洲著名華裔藝術家Chris Chun攜手打造沉浸式藝術裝置「錦繡開運桃花園」，以「國畫卷軸」為概念，融合中西技巧把優雅彩帶模仿靈蛇獻瑞，配以繁花點綴走馬燈及13尺高桃花樹，設計成別開生面的賀年藝術裝置。佳節期間，商場推出連串節慶活動及多重獎賞，包括高回贈禮遇、5倍積分獎賞、「“熊”運高陞」利是封換領及新春糕點額外賞等，祝福客人迎來福氣滿滿的新一年。

「錦繡開運桃花園」賀年藝術裝置

wwwtc mall 今年聯乘著名華裔藝術家Chris Chun，由步入商場一刻已感受到靈蛇起動、繁花似錦的優美。Chris 以「國畫卷軸」為概念，在商場中庭打造一座寓意「錦繡河山」的大型藝術場景。藝術裝置既有國畫層次疊趣的意境，亦融合中西藝術技巧把優雅彩帶模仿靈蛇獻瑞，寓意新一年精彩無限。藝術家以其標誌性的繁花畫作融入逾2米高的走馬燈，祝願蛇年風生水起、花開富貴。而高達13呎的巨型桃花樹更是祈願人緣美滿的必到景點。設計師Chris的畫作向來富有生命力、用色豐富高雅，是次特意以靈蛇流動設計彩帶圖案， 把曼妙蜿蜒的動態表露無遺更是設計點睛之處，必成農曆新年打卡熱點。

消費驚喜停不了

新年添新裝，wwwtc mall即日起至2月28日，推出一連串節日表演和消費禮遇，周末節目如爵士樂、小提琴表演、管弦樂、財神巡遊及舞獅表演等。推廣期內，顧客盡情選購節慶禮品的同時，更可享高回贈禮遇、賺取高達28%感謝節消費回贈及5倍積分賞等，讓新年消費更盡興。此外，憑指定消費更可於推廣期內換領wwwtc mall「“熊”運高陞」利是封及帝苑酒店「招財瑤柱蘿蔔糕」，為度農曆新歲作好準備。

維港黃昏萌寵新春派對

wwwtc mall將於2月1日(年初四)下午5時至晚上7時，舉行黃昏萌寵新春派對。屆時參加者出示當日指定消費收據，即可攜同親友或愛寵到訪商場L5 Victoria Roof維港空中花園，享受黃昏浪漫時刻及節日歡樂氣氛。新春派對將提供人面彩繪服務及免費提供多款狗狗新年服飾，讓主人及萌寵一起投入新春節日氣氛。

周末新春市集

wwwtc mall將於1月18至19日及25至26日，在L3舉行周末新春市集。市集雲集多個本地品牌，提供不同種類的應節禮品予客人選購，無論送禮還是自用都非常合適，絕對是城中周末好去處。

與商戶聯動攜手打造幸運扭蛋樂

wwwtc mall與多間商戶聯手於中庭設高達2米的巨型扭蛋機，大派新春彩頭。顧客憑單一即日電子消費每滿HK$250或以上，可參與遊戲一次。扭蛋內滿載驚喜，有機會贏取wwwtc mall不同商戶的禮品，包括體驗券、產品試用裝、折扣券及現金券等，合共送出超過三千份禮品，延續新春喜悅。

限量版「“熊”運高陞」利是封換領

wwwtc mall 以大熱國寶熊貓為靈感，設計一套2款的「“熊”運高陞」利是封，設計兼備典雅及玩味，令人會心開懷。紅色利是封以藝術手法描繪大熊貓的笑臉，以笑意招財添運，恭喜客人新一年大發添財；金色利是封則有姿態趣萌的五福熊貓家族層疊搭高，寓意步步高陞、家宅和順、萬事興旺。

The Point 會員可憑2,000積分在「The Point」手機應用程式兌換利是封乙套；或在商場內GF至L13商戶即日以電子貨幣消費，每消費HK$250 即可換領1套，每次最多可換3套，於「即賺分」商戶消費可即時賺取積分。數量有限，換完即止。