黃翠如體重增加唔敢上磅　蕭正楠為老婆吹頭勁貼心

蕭正楠（阿蕭）與太太黃翠如今日（21日）夫妻檔到大埔出席新年活動，懷孕超過5個月的翠如身穿背後開窿的短裙，腳踏3吋高粗踭鞋現身，手腳仍然纖瘦，可謂得天獨厚。兩夫婦在兩位小朋友的陪同下商場在不同打卡位影相，寫許願卡時，翠如祝願「生B順利」，而阿蕭則望「出入平安」。兩公婆接受訪問時盡情放閃，阿蕭指每晚都為翠如吹頭，當問到可有為BB改名？翠如表示與老公經常討論，笑指阿蕭會向食物方面想名字，例如「蕭叉燒」、「蕭雞翼」及「蕭賣」等，而自己則就諗過「蕭吉祥」、「蕭喜慶」及「蕭健康」等。

兩人受訪時被問到何時預產期，翠如表示因要聽長輩叮囑，所以稍後才公布：「長輩咁樣，對生育好啲。」又笑指現在BB好活躍，晚上經常在肚中開「派對」，她分享：「以前冇呢個概念，佢好似喺內入面游水咁，依家成日對住個肚想捕捉佢郁嘅畫面，但好唔容易，其他人可能會覺得恐怖，不過自己睇就開心。」又表示阿蕭經常跟BB傾偈，更放自己的歌給BB聽，她笑言：「人哋胎教聽蕭邦，我都唔明點解！（阿蕭同BB傾乜?）聽佢啲投訴囉。」阿蕭解釋播自己的歌，是因為他有首歌是寫給他爸爸的，覺得很有意義，所以想將給BB聽，而他也笑謂因自己踢波易受傷，所以翠如不准他再踢波，又謂：「太太依家唔出街，所以我自己唔踢波陪佢，佢唔想我受傷。」

翠如表示懷孕後體重增加了很多，現在不敢上磅，試過食完一餐重了1KG，平均每個星期最少也重1.5KG，她指因BB像自己與老公小時候一樣頭比較大，故醫生建議他們開刀，雖然已揀選了日子，但兩人仍要看BB Size再決定吉日，她又笑指有叫身邊人生B，包括好友連詩雅，她說：「我叫佢快啲再生多個，咁想可以一齊讀書。」問翠如生產後可會再追B？她說：「我佗B會上癮，但我唔貪心，有呢個禮物已經感恩同滿足，見到佢係我肚度郁好開心，佗B唔辛苦，頭幾個月有妊娠反應，不過過咗之後心情就好開心。」由於體重增加，她指出街時間長也要帶腰封，又謂首次去做孕婦按摩，趴低時BB可能感覺到反轉了而反應大，所以最後她決定打側瞓，阿蕭表示翠如為了BB犧牲很多，因為她以前是「骨精」，現在不能經常按摩。

對於兩人在《萬千星輝頒獎禮2024》的「最佳男、女配角」奬大熱倒灶，網民在網上鬧爆戥兩人感不值，阿蕭說：「我係合約藝人，唔會唔開心，（失望？）冇負面情緒，都唔失望，因為去到後台好多同事都話投咗我票，得到好多關愛，有同事更加攬住我喊，好多謝大家哋嘅愛，咁樣已經好好。」翠如就表示同事間有愛很重要，阿蕭謂日後會繼續努力，當晚最驚只是會餓親BB，因為好忙沒有時間食嘢。