木村嬲爆中居　連累SMAP過去舊影像面臨禁播

有「綜藝天王」之稱的日本前組合SMAP52歲隊長中居正廣，近日身陷性侵醜聞。風波愈演愈烈，中居被全面封殺，曾與他當了28年隊友的日劇天王木村拓哉亦嬲爆，不滿中居「整臭」SMAP名聲，不但連累SMAP合體無望，連過去SMAP演出的舊影像，恐怕今後亦會遭禁播，從此在電視畫面上消失。

相反，木村的愛家好男人形象，再受到外界高度評價。他近日密密再接新廣告，為製鋼所演出的新廣告曝光，被關在箱子內的他，幾番掙扎後，型爆走出來，鼓勵不要害怕失敗，勇於接受新挑戰。

而前同門師弟櫻井翔，昨日於其主持的新聞節目中，首度談及中居醜聞。他認為現在最重要是優先考慮女受害人的感受，而自己作為藝能界一分子，若電視台與藝能界的關係發現問題，應好好正視。

另一方面，富士電視台被扯出疑利用女主播「性接待」後，企業形象嚴重受損。女星清野菜名主演的富士「月9」新劇《119緊急呼叫》，原定公開與消防廳合作的5500張宣傳海報，被緊急叫停。富士劇組傳遭當地機構拒絕借場拍外景，內定為主演4月新劇的女星松本若菜，恐怕會受影響。富士至今已遭到逾50個贊助商抽起廣告抵制，損失數百億日圓，面臨開台以來最大的經營危機。