姚焯菲台慶頒獎禮攞埋獎　唔覺頂替好姊妹炎明熹

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）今日（21日）出席中銀活動，現場播放由Chantel聲演的全新宣傳廣告影片，吸引大批粉絲到場支持。首次為廣告聲演的Chantel，坦言自己並非專業故感到一定難度：「開心嘅情緒表達會好啲，唔開心嘅情緒會難啲。（會上癮想配卡通片？）我錄呢個廣告都覺得好似配緊卡通片，當然將來有機會都想配卡通片。」

談到她日前在《萬千星輝頒獎典禮2024》中，憑處境劇《愛．回家之開心速遞》主題曲《這個家》獲頒「最佳電視歌曲」，她坦言未有想過，就連當初也並未想過有機會唱此曲：「首歌喺新西蘭錄，當時讀緊書，覺得好神奇，依家攞埋獎，有好多人要多謝！」她感謝公司高層、愛錫她的人和一眾傳媒，對獲獎感覺很不真實：「見過好多前輩上台攞獎，自己攞到好似得到一件好遙遠嘅嘢。（攞獎變動力或壓力？）唔覺得係動力定壓力，但覺得係一個肯定，好開心，希望大家記得呢首歌！」

談到除了唱主題曲亦有份為《愛》劇客串一角，她笑言演處境劇跟演正劇有分別，她說：「節奏唔同，反應要畀足啲、搞笑啲，但我本身忍笑唔太叻。（邊個引你笑？）豹哥（單立文）、周嘉洛好搞笑成日爆肚，表情超級誇張，但我同自己講唔得！唔可以阻人收工！咁我就忍到。」她表示從一班前輩身上學到很多，正努力學習如何幽默但不太Over去演。

另談到好姊妹炎明熹（Gigi）受續約風波影響，幕前工作近乎零，相反她近期工作不斷，問是否意味已頂替了Gigi的工作？Chantel坦言並不覺得：「大家都有唔同工作，相信公司都有最好安排，所以唔會係代替咗佢，我都有問候佢，因為都有掛住佢。」她表示跟Gigi有以短訊互相問侯，頒獎禮獲獎後亦收到對方的祝賀訊息，不過暫時工作忙，未有時間約對方見面。