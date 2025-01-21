本日日本：專業評選出籠　歎住Top 3酒店

於日本發行觀光業界專門報紙的旅行新聞新社，每年會舉辦備受注目的「專業人士評選的日本酒店及旅館100家」排行榜，該項目最近公布了最新排名，結果由新潟縣月岡溫泉的白玉之湯泉慶・華鳳榮獲「綜合100選」第1名，該酒店除了奢華設施配套，更坐擁多種露天風呂及近20,000平方米的優美庭園，帶來一流住宿享受！另外，排名第2及3名的水明館（下呂溫泉）及八幡屋（母畑溫泉）同屬頂級下榻之選，絕對令人想先歎為快！

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新潟：超大庭園 10種房款

剛公布的第50屆「專」排行榜由日本14,292間旅行社根據「招待」、「料理」、「設施」和「規劃」四個範疇投票選出100間酒店及旅館，並按總分得出「綜合100選」排名。該榜榜首的白玉之湯泉慶・華鳳其實是兩間走高檔路線的姊妹酒店，相比建於1967年、共有110間客房的泉慶，建於1997年、並在2023年進行翻新的華鳳整體來得更高級奢華。後者建於一座小山之上，步入酒店大堂即可透過落地玻璃欣賞到日式庭園與後方越後連峰結合起來的夢幻景色。共有108間客房（另設別墅「越之里」共20間套房），多達10款房型選擇，想豪歎的話首選僅兩間的貴賓室，面積逾150平方米，賣點是既有內風呂亦有露天風呂，並配備名牌家電及頂級按摩椅。亦推介每層樓僅設一間、配有按摩浴缸的角落套房，可邊泡邊賞越後的自然風光和庭園景色。另一重點設施是大浴場，內有大岩露天風呂、檜風呂及水風呂等多達6種迴遊式露天風呂，而酒店自家泉源「白玉之湯」的泉水硫磺含量在日本堪稱數一數二，據講有很好的美容效果，值得慢慢享受。華鳳每晚房價¥52,250起（約HK$2,560），泉慶每晚房價¥44,000起（約HK$2,156）。

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岐阜：天皇之選 多樣設施

位列第2名是位於岐阜縣下呂溫泉的水明館，早於1932年開業，是當地最具代表性的溫泉酒店之一。由4幢建築所構成，包括擁有能劇舞台和會議廳的臨川閣，包含展望大浴場、美容院和酒吧等各種設施的飛泉閣，設有室內溫泉池及健身室的山水閣及備有茶室水幸庵的青嵐莊，合共提供264間客房。其中焦點落在臨川閣12樓兩間面積達210平方米的貴賓室「蓬萊」及「和合」，曾招待過天皇及總理大臣等重量級人物，足證其頂級住宿質素。而酒店於2023年及2024年先後將山水閣（3間）及臨川閣（4間）的特別室（行政套房）進行翻新，賣點是均設有俯瞰飛驒川和下呂溫泉街景的露台，而房間內設有從泉源直送天然溫泉水的寬敞室內風呂，可盡情享受日本三大名泉之一下呂溫泉的鹼性單純溫泉泉水。用餐方面，酒店的總料理長獲得了包括厚生勞動大臣獎等獎項，以時令食材炮製懷石料理和飛驒牛肉涮涮鍋。與此同時臨川閣1及2樓展出許多大師級藝術品，而每日5:00pm更提供免費導賞團，讓住客進一步了解箇中細節。房價每晚¥25,740起（約HK$1,261）。

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福島：百年老字號 盡情浸泡

這次名列第3位的八幡屋早於1880年開業，建於福島縣石川町的母畑溫泉區。該溫泉屬單純低放射性能泉，泉水中含鐳量豐富，據講具有紓緩關節炎、肌肉僵硬、增強免疫力等療效。相傳900多年前，武將八幡太郎義家的馬匹在戰爭中受重傷，行經母畑溫泉休養時傷口神奇地痊愈而成為佳話。樓高8層的酒店正好讓你盡情享受這裏的溫泉，當中本館2樓有24小時開放的男女溫泉設施「Tsukimachi之湯」，既有超高樓底的大浴場，及布置各有特色的石風呂及岩風呂兩個露天風呂，可按自己喜好慢慢浸泡。意猶未盡的話，可到酒店別館歸鄉邸，內裏有可俯瞰稻荷山風景的豪華露天風呂及4個包場風呂。酒店本館設有145間客房，分別有和室、和洋室及特別室共3種房型，其中和室採用數寄屋造風格（即融入茶室風格的住宅樣式），每間房都能欣賞阿武隈山地的四季景色。用餐方面，酒店提供由主廚嚴選山海食材烹調的時令佳餚，包括河豚、鮑魚、伊勢龍蝦和鱈場蟹等，以傳承百年的廚藝手法展現天然滋味。房價每人每晚¥22,150起（約HK$1.085）。