圭賢@SJ港騷門票售罄　預告與張敬軒合唱

韓國男團Super Junior（SJ）成員圭賢將於本月25日在亞洲國際博覽館Hall 3舉行個唱，是他繼去年4月後，相隔7個月再來港開騷，門票已於今日（21日）售罄。他在來港前接受東網電郵訪問，大談工作大計。

今年是他以個人身份出道10周年，問到出道10年的感想，他表示覺得十分感動：「第一次推出Solo專輯時，我曾經覺得好擔心，不知不覺已經來到10周年，能夠在演唱會和音樂劇等多個範疇活動，我十分感恩。」

他上次在香港演唱會上演繹了張敬軒的歌曲《隱形遊樂場》，問到今次會否唱中文歌為港迷送驚喜？他便提到今次特別請了軒仔做嘉賓：「今次為香港的粉絲準備了特別的舞台，我將會和張敬軒一起演出，請大家多多期待。」

而早前他發行收錄了10首歌的正規大碟慶祝10周年，他坦言初時對要推出大碟感到苦惱，但在推出之後，演唱會的歌單變得豐富不少，粉絲們也十分喜歡，所以他亦覺得是出大碟是一個好決定。

問到2025年的活動計劃，圭賢表示：「2025年我將會在不同的地方進行多個活動，很快便會再在音樂劇《笑面人》的舞台跟大家見面，也會努力通過個人頻道給大家看到不同的面貌，今年也是SJ出道20周年，作為SJ成員、還有圭賢，今年會以多個不同的面貌跟大家見面。」