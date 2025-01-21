台慶頒獎禮賽果爆爭議　曾志偉強調：絕對公平！

無綫一眾高層包括曾志偉及樂易玲等下午雲集電視城古裝街，錄影《乙巳年吉星高照年初一》，現場有醒獅助興外，胡楓繼續化身財神，汪明荃、朱凱婷、林盛斌（Bob）、許文軒及周吉佩等參與演出，場面相當熱鬧。

高層曾志偉受訪時被問到剛過去的台慶頒獎禮錄得27點收視，他直言：「非常好，我哋超時咗1粒鐘，11點後收視跌咗，所以拉低咗個數。今日會開會作檢討，日後可能同嘉賓講清楚每人3分鐘謝詞，同埋考慮明年提前開場囉。」

至於賽果引起全城熱議，他坦言：「冇一個賽果會令全部人滿意，不過今次係絕對公平嘅，交由觀眾同我哋嘅同事投票，票數高咪畀佢囉。」他尤其提到「最佳男配角」林景程票數大比數拋離其他對手，對其實力予以肯定。至於視后之爭聲音不絕，曾志偉表示公司曾考慮公開第二名：「但我覺得唔需要，而且對其他幾位入圍嘅唔公平，不過私底下我都有安慰過第二名嘅。」

他續謂：「今年位位得獎者領獎時都係真實反應。以前都傳過續約換獎，依家唔使講條件嘞，每個人都係憑實力。機制就係咁，不如畀心機同啲同事相處好啲，同粉絲拉吓關係啦。」至於陳懿德擔任當晚司儀反應兩極，不少觀眾「投訴」她嘈，志偉回應：「呢個係佢嘅弱點，我哋會同佢傾吓，未夠大將之風，不過佢整體唔錯，嚟緊我都希望每年都畀一位新人試吓（做司儀）。」他又透露希望今年重辦華姐競選。

另外汪明荃今年留港度新歲，透露暫送出200多底蘿蔔糕給圈中好友。提到出爐視后龔嘉欣，她讚「幾好」，提起楊茜堯更高舉大拇指：「佢一出嚟就同我拍《婚前昏後》，演戲好放！」許文軒失落「最佳男主持」表示戥得獎者區永權高興，至於緋聞女友麥美恩指倘若他得獎，會公開終身大事，文軒笑謂：「事前佢都冇同我講過，搞到我有啲緊張，之後問佢，佢又話冇事（公布）喎！」他又乘機搲撈，希望與阿姐來年多多合作。